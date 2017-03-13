Россию просят восстановить афганскую экономику

Кабул обратился к Москве с просьбой вложиться в 124 объекта.

Афганская сторона, в свою очередь, обещает поддержку российскому бизнесу на уровне президента Ашрафа Гани. Со снижением военного присутствия НАТО в стране и отсутствием интереса президента США Дональда Трампа к региону Кабул ищет новых партнеров, сообщают «Известия».

Атташе по торгово-экономическим вопросам посольства Афганистана в Москве Мохаммад Касем перечислил объекты, которые нуждаются в российской помощи. Среди них тоннель «Саланг», хлебокомбинат в Кабуле, политехнический университет, авторемонтный завод «Джангалак», а также электростанция в городе Пули-Хумри.

– Вопрос масштабного инвестирования в афганскую экономику довольно сложный, – рассказал спецпредставитель президента России по Афганистану Замир Кабулов. – За последние годы Россия неоднократно предлагала западным партнерам, чьи военные контингенты находятся в Афганистане, совместные инвестиционные проекты. На эти предложения мы получали отказы. А в одиночку восстановление Афганистана не под силу ни одной стране.

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