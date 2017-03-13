Сибирский научно-исследовательский институт авиации модернизировал Ан-2

ТВС-2МС сможет взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы и устроен проще зарубежных машин

Сибирский научно-исследовательский институт авиации (СибНИА) имени С. А. Чаплыгина планирует поставлять самолеты ТВС-2МС, которые должны прийти на смену знаменитому Ан-2 ("Кукурузник") на Дальний Восток и являются его модернизацией. Об этом сообщил ТАСС заместитель директор по летной работе СибНИА Олег Лебедев.

"Планы такие есть, определенные договоренности имеются. Речь идет о том, чтобы эти самолеты выполняли там всю работу, которую в советские годы выполнял Ан-2. Сегодня это делают импортные самолеты", - сказал он.

Лебедев пояснил, что ТВС-2МС сможет взлетать и садиться на короткие взлетно-посадочные полосы, даже с плохим покрытием, устроен проще зарубежных машин и не требует особых условий содержания. На Дальнем Востоке этот самолет будет заниматься сельскохозяйственными работами, тушением лесных пожаров, перевозкой грузов и пассажиров.

Когда начнутся поставки и в каких объемах, Лебедев не уточнил, однако пояснил, что всего за годы производства Ан-2 было выпущено 18 тыс. таких самолетов, поэтому потребность в машинах, способных их заменить, достаточно высока. Ранее директор СибНИА Владимир Барсук сообщил, что в России насчитывается около 1,5 тыс. Ан-2, в пригодном для полетов состоянии из них около трети.

Ан-2 ("Кукурузник") - советский легкий многоцелевой самолет, разработанный в Новосибирске в конце 1940-х годов. Он используется в сельском хозяйстве, авиационном спорте, грузо- и пассажироперевозках. Ан-2 занесен в Книгу рекордов Гиннесса как единственный в мире самолет, который производился более 60 лет.

ТВС-2МС - глубокая модернизация Ан-2, значительно превосходящая его по характеристикам. В частности, он способен перевозить вдвое больше грузов (до 3 тонн), в два раза больше его крейсерская скорость (350 км/час) и дальностью полета (3-3,5 тыс. км). При этом самолет сохраняет преимущества Ан-2, такие как возможность взлетать и садиться с короткой полосы.