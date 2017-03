Скандал между Нидерландами и Турцией помогает Эрдогану и Вилдерсу на выборах

Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заявил, что не считает себя обязанным извиняться за инцидент с главой МИД Турции Мевлютом Чавушоглу, которого не пустили на территорию королевства. Голландский премьер напомнил об обвинениях в нацизме, которые выдвинула Анкара. Вечером в воскресенье разгневанные турки закидали яйцами здание голландского консульства в Стамбуле. О новом витке конфликта между Амстердамом и Анкарой — в материале RT.

За последние дни отношения между Турцией и Евросоюзом значительно осложнились. Причиной стала череда дипломатических скандалов с турецкими министрами и ответными обвинениями в нацизме в адрес Амстердама со стороны Анкары. На этом фоне голландский премьер-министр Марк Рютте отказался извиняться за то, что в Нидерланды не пустили главу МИД Турции Мевлюта Чавушоглу и министра по делам семьи Фатму Бетюль Сайан Кайя, которые должны были участвовать в митинге в поддержку реформы турецкой Конституции. «Не может быть и речи об извинении, они сами должны извиниться за то, что сделали вчера», — сказал Рютте в ответ на обвинения в нацизме, выдвинутые президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Голландский премьер подчеркнул неприемлемость подобных заявлений и напомнил, что во время Второй мировой войны Нидерланды подвергались бомбардировкам нацистов. «Эта страна, как отметил вчера мэр Роттердама (Ахмед Абуталеб. — RT), подвергалась бомбовым ударам со стороны нацистов в период Второй мировой войны. Поэтому абсолютно неприемлемы подобные обвинения (Эрдогана. — RT)», — отметил политик. «Наши подданные» В интервью местному телеканалу Рютте заявил, что Анкара не имеет права обращаться с подданными Нидерландов, имеющих турецкие корни, как со своими гражданами. «У нас потрясающее общество и большинство голландцев с турецкими корнями отлично интегрировались. Теперь они жители Нидерландов», — сказал премьер. Вместе с тем он отметил, что для сохранения отношений между Турцией и ЕС стоит начать снижать напряжение. «Но, конечно, если Турция продолжит разговаривать в подобной провокационной манере с Нидерландами, то мы предпримем соответствующие шаги», — добавил Рютте. Против турецких кампаний Позицию голландского премьера разделяет и глава партии «Национальный фронт», претендующая на пост президента Франции, Марин Ле Пен. По её мнению, в ЕС не должны проводиться избирательные кампании других государств. «Почему мы должны терпеть на нашей земле то, от чего отказываются другие демократические страны? Во Франции нет турецкой избирательной кампании», — написала Ле Пен в Twitter. Pourquoi devrait-on tolérer sur notre sol des propos que d‘autres démocraties refusent ? Pas de campagne électorale turque en France. MLP — Marine Le Pen (@MLP_officiel) March 12, 2017 «Извинений будет недостаточно» RT пообщался в Нидерландах с выходцами из Турции и другими гражданами страны и узнал, что они думают о конфликте между Анкарой и Амстердамом. «Мы рассержены поведением властей. Даже если они выступят с извинениями, мы не примем их. Они ещё пожалеют», — заявила одна из жительниц турецкого происхождения. «Европа говорит о демократии. Но где эта демократия в Германии, Нидерландах? Неужели она только для французов, немцев и голландцев? Неужели на нас она не распространяется?» — возмущается другой выходец из Турции. «Мы проклинаем Нидерланды за то, как они так с нами обращаются. Мы хотим, чтобы наше правительство отвечало за свои действия», — подчеркнул ещё один недовольный демаршем властей житель Голландии. Однако не все осуждают правительство за жест в отношении Анкары. «Турция не права. Не думаю, что кто-то имеет право ехать в другую страну, чтобы продвигать свои политические взгляды. Поэтому Нидерланды поступили верно», — заметил сторонник действий правительства. Он также допустил, что извинения с любой стороны в данной ситуации вряд ли помогут. «Но я считаю, Турция должна знать, что не имеет полномочий делать то, что делает сейчас», — подытожил мужчина. Более однозначно высказался житель Роттердама, заявив, что Анкара должна сделать первый шаг для нормализации отношений: «То, что происходит, — крайне некрасиво с её стороны». С ним согласен и другой собеседник RT: «Турция должна извиниться первой. Она назвала нас фашистами и нацистской страной. Это было ошибкой». Не одна в поле Позицию Нидерландов в отношении визитов турецких министров поддержали и другие страны Евросоюза. Аналогичные митинги под разными предлогами были отменены в Германии, Австрии и Швеции. С предложением премьеру Турции Бинали Йылдырыму перенести визит в Данию выступил и премьер-министр страны Ларс Лёкке Расмуссен. «Учитывая атаки Турции на Голландию, встречу нельзя рассматривать отдельно от этого. Я предложил турецким коллегам отложить встречу», — сообщил Расмуссен. Канцлер ФРГ Ангела Меркель в свою очередь отметила, что выпады Анкары и обвинения в нацизме неразумны: «Такие неуместные высказывания даже нельзя комментировать всерьёз». Лидер праворадикальной голландской Партии свободы Герт Вилдерс и вовсе предложил турецкому министру по делам семьи забрать из Нидерландов всех своих сторонников. «Уезжайте и никогда не возвращайтесь, госпожа Бетюль Сайан Кайя. И, пожалуйста, заберите с собой всех своих турецких фанатов. Пока-пока», — написал он в Twitter. Go away and never come back @drbetulsayan and take all your Turkish fans from The Netherlands with you please. #byebyehttps://t.co/FLKFNX2XGm — Geert Wilders (@geertwilderspvv) March 11, 2017 Протесты несогласных В ответ на демарш голландского правительства около двух тысяч членов турецкой общины в Роттердаме устроили демонстрацию рядом с диппредставительством Турции. Для разгона несанкционированного митинга, который перерос в столкновения, полицейские были вынуждены применить силу. Полиция разогнала митинг турков в Роттердаме Протестная акция была организована и в Стамбуле. Демонстранты сняли голландский флаг над консульством Нидерландов и повесили вместо него турецкий. Демонстранты подняли турецкий флаг над консульством Нидерландов в Стамбуле На фоне референдума Ухудшение отношений между Анкарой и Амстердамом произошло на фоне грядущего референдума по реформе Конституции Турции. Турецкие власти хотят заручиться как можно более широкой поддержкой на голосовании, которое пройдёт 16 марта, чтобы увеличить срок пребывания главы государства у власти и наделить его дополнительными полномочиями. Так, президент сможет делать назначения на ключевые посты в армии и контролировать деятельность суда, в том числе конституционного. Помимо этого, будет снижена возрастная планка для депутатов парламента с 25 до 18 лет, а их число увеличится с 550 до 600. Парламентские выборы будут проводиться каждые пять лет и проходить в тот же день, что и президентские.