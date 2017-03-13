США вынудили отменить санкции против Рособоронэкспорта из-за ремонта Ми-17

Глава госкорпорации "Ростех" напомнил, что Россия поставила для нужд армии Афганистана около 50 транспортных вертолетов, для которых теперь необходимо закупить запчасти

США придется отменить санкции против "Рособоронэкспорта" ради закупок запчастей для ремонта вертолетов Ми-17, поставленных для армии Афганистана. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью программе "Рабочий полдень", фрагмент которой был показан в эфире телеканала "Россия 1" .

"С Соединенными Штатами у нас практически и не было сотрудничества напрямую, за исключением вертолетов, которые мы поставили для нужд армии Афганистана. Около 50 транспортных вертолетов Ми-17 было изготовлено и поставлено. Сегодня как раз стоит задача, как их ремонтировать, поэтому американцы вынуждены вновь санкции отменить против "Рособоронэкспорта", чтобы закупить запчасти", - сказал он.

Чемезов отметил, что потребители в США "не очень довольны" сложившейся ситуацией с покупкой продукции концерна "Калашников". "Раньше в основном спортивное и охотничье оружие продавалось в Америку, американский рынок для "Калашникова" был основной рынок. Нас, к сожалению, этого рынка лишили, поэтому вынуждены искать новые рынки, - сказал он. - Это арабский мир, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка".

"Они с удовольствием бы еще продолжали покупать и хотят покупать наше оружие, но, к сожалению, пока такой возможности нет", - отметил он.

Ранее Конгресс США принял законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год. Документ запрещает Министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".

В ноябре 2015 года США вывели из-под действия антироссийских санкций свои договоренности с "Рособоронэкспортом", касающиеся контрактов на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Россия ранее поставляла по соглашению с министерством обороны США Ми-17 для Вооруженных сил и служб безопасности Афганистана. Основной контракт был подписан в 2011 году, а позже к нему было подготовлено несколько дополнений. В целом договоренности предусматривали поставки в Афганистан для борьбы с международным терроризмом 63 российских вертолета на общую сумму порядка $1,33 млрд.