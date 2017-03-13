США вынудили отменить санкции против Рособоронэкспорта из-за ремонта Ми-17

13.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »

Глава госкорпорации "Ростех" напомнил, что Россия поставила для нужд армии Афганистана около 50 транспортных вертолетов, для которых теперь необходимо закупить запчасти

США вынудили отменить санкции против Рособоронэкспорта из-за ремонта Ми-17
 
США придется отменить санкции против "Рособоронэкспорта" ради закупок запчастей для ремонта вертолетов Ми-17, поставленных для армии Афганистана. Об этом заявил глава госкорпорации "Ростех" Сергей Чемезов в интервью программе "Рабочий полдень", фрагмент которой был показан в эфире телеканала "Россия 1".

"С Соединенными Штатами у нас практически и не было сотрудничества напрямую, за исключением вертолетов, которые мы поставили для нужд армии Афганистана. Около 50 транспортных вертолетов Ми-17 было изготовлено и поставлено. Сегодня как раз стоит задача, как их ремонтировать, поэтому американцы вынуждены вновь санкции отменить против "Рособоронэкспорта", чтобы закупить запчасти", - сказал он.

Чемезов отметил, что потребители в США "не очень довольны" сложившейся ситуацией с покупкой продукции концерна "Калашников". "Раньше в основном спортивное и охотничье оружие продавалось в Америку, американский рынок для "Калашникова" был основной рынок. Нас, к сожалению, этого рынка лишили, поэтому вынуждены искать новые рынки, - сказал он. - Это арабский мир, Юго-Восточная Азия, Латинская Америка".

"Они с удовольствием бы еще продолжали покупать и хотят покупать наше оружие, но, к сожалению, пока такой возможности нет", - отметил он.

США вынудили отменить санкции против Рособоронэкспорта из-за ремонта Ми-17

Ранее Конгресс США принял законопроект о военных ассигнованиях на 2017 финансовый год. Документ запрещает Министерству обороны страны использовать средства из своего бюджета для заключения сделок с российской компанией "Рособоронэкспорт".

В ноябре 2015 года США вывели из-под действия антироссийских санкций свои договоренности с "Рособоронэкспортом", касающиеся контрактов на техническое обслуживание вертолетов Ми-17 в Афганистане. Россия ранее поставляла по соглашению с министерством обороны США Ми-17 для Вооруженных сил и служб безопасности Афганистана. Основной контракт был подписан в 2011 году, а позже к нему было подготовлено несколько дополнений. В целом договоренности предусматривали поставки в Афганистан для борьбы с международным терроризмом 63 российских вертолета на общую сумму порядка $1,33 млрд.

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