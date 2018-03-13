Стала известна судьба индексации пенсий работающим пенсионерам в 2018 году

Работающие пенсионеры в нашей стране представляют из себя огромную прослойку населения. Граждане, которые трудятся после выхода на заслуженный отдых, казалось бы, нуждаются в дополнительной поддержке. Но власти РФ посчитали иначе, лишив их индексации.

Начиная с 2016 года трудящиеся пенсионеры лишены возможности получать пенсии с учетом индексации. Регулярные надбавки были отменены для них по той причине, что государство посчитало работающих пенсионеров наименее уязвимой категорией граждан. Мол, из-за отмены индексации они слишком много не потеряют.

Теперь пенсионеры, которые продолжают трудиться, пытаются выяснить, будет ли восстановлена индексация пенсий в 2018 году. Правительство и президент стараются не распространяться на эту тему, но специалисты уверяют, что работающим пенсионерам не стоит рассчитывать на индексацию пенсий до 2020 года.

Следующая индексация намечена на апрель 2018 года. Тогда произойдет увеличение социальных пенсий.

В свою очередь в августе 2018 года работающие пенсионеры получат небольшой перерасчет пенсий. Это случится за счет увеличения трудового стажа на год.

Тем временем, представители Министерства труда разработали пенсионную стратегию, согласно которой страховые выплаты должны вырасти к 2030 году. В документе отмечается, что к этому времени размер пенсий должен в несколько раз превышать уровень прожиточного минимума

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