Трагедия Мосула: мирные жители оказались в смертельной западне, устроенной американскими бандитами

В иракском Мосуле выясняют число жертв после авиаудара по мирному кварталу так называемой международной коалиции во главе с США. Под обломками как минимум 10 человек, в том числе дети. При этом представители этой коалиции заявляют, что загнали боевиков запрещённой в РФ ИГИЛ в ловушку, перекрыв последнюю дорогу в город.

Пока ведущие международные агентства цитируют официального представителя президента США Брета Макгурка, который не без оптимизма заявляет, что силами коалиции в иракском Мосуле уже уничтожено около 180 руководителей "Исламского государства", а остальные террористы оказались в ловушке, мировая общественность забывает, что вместе с боевиками в смертельной западне находятся и сотни мирных жителей.

Эти кадры вряд ли покажут в эфире крупнейших американских и европейских телеканалов. Ведь они идут вразрез с официальной позицией. Альянс утверждает, что безопасность гражданского населения контролируется на самом высоком уровне.

Но видимо об этих людях, потерявших в результате бомбардировки войсками коалиции не только собственный дом, но и близких родственников, при сборе статистических данных для высокопарной речи на очередном брифинге, просто забыли.

"Боевики ИГИЛ воевали здесь, за домом, они пытались убежать за школу, а затем в дом попал снаряд. Мой брат всё еще находится под бетонной плитой. Там всё ещё остаются минометы. Под этими домами, под бетоном находится около 25 человек, мы не могли вытащить их оттуда", — рассказал Фатх Ахмад Абдулла, брат местного жителя.

И это не роковая случайность, а, к сожалению, тенденция — гибель мирного населения от ударов коалиции, возглавляемой США, постоянно фиксируется на всей территории западного Мосула. В районе Уэйд Ален жертвами минометного обстрела стали дети. Мальчик и девочка вместе с родителями оказались рядом с разрушающимся от взрыва домом. Их родители, также получили тяжелые травмы, но остались живы. Всего пострадало 28 человек.

"В нас попали из миномёта, нас было 28 человек, на нас посыпалось стекло и всё остальное. Вот эта девочка умерла, еще одну ранило, мои дети, сын и дочь тоже ранены. Я поднял девочку, хотел похоронить ее в саду, но на мечети Фатх Али сидел снайпер и попал в меня, вот сюда, со спины", — говорит Фатх Хусейн Али, дедушка погибшего ребенка.

Возобновление атак коалиции по позициям "Исламского государства" в западном Мосуле состоялось в середине февраля, без оглядки, на то, что эти районы города густонаселены и гражданское население может пострадать. К требованиям местных жителей, потерявших в результате хаотичных обстрелов своих родных, силы коалиции остаются глухи.

"Мы просим, чтобы вы бомбили определенные цели. Самолеты продолжают стрелять по домам, где до сих пор находятся семьи. Мы просим авиацию коалиции быть избирательнее во время бомбежек. Они стреляют без разбора. ИГИЛ передвигается по крышам домов, а люди, живущие в них, даже не в курсе, когда прилетят самолеты и начнут бомбить их. В большинстве случаев они просто погибают от самодельных бомб и от рук снайперов ИГ ИЛ", — объясняет Ибрагим Рфаи, внук погибшей.

Общее число беженцев из западного Мосула уже достигло почти ста тысяч человек, заявил на днях министр по делам миграции и перемещенных лиц Ирака Джасим Мухаммед аль-Джаф. Но от чего именно сбежали эти люди, от халифата ИГИЛ или ковровых бомбардировок коалиции, в докладе не упомянуто.

Тем временем, не забыты лживые заголовки западных таблоидов, которые не раз называли удары российских ВКС по позициям ИГИЛ, запрещенной в РФ "Джебхат ан-Нусры" и прочих террористических группировок в сирийском Алеппо, варварским убийством умеренной оппозиции и мирных жителей. С обвинениями в адрес РФ неоднократно выступали представители госдепа и западной общественности. Почему же сейчас эти рупоры псевдо-морали о событиях в Ираке предпочитают молчать?

Во время операции российских воздушно-космических войск в Алеппо, мирных жителей заранее предупреждали о необходимости покинуть опасные районы. В Мосуле население наоборот заверили – военные операции коалиции не несут угрозы для гражданских.

Уже знакомый нам представитель США в коалиции Брет Макгурк пообещал тотальную зачистку оставшихся в иракском городе боевиков. Сколькими невинными жизнями местных жителей, альянс готов пожертвовать ради этой цели, господин Макгурк, конечно же, не уточнил.