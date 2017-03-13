Три расстрельных преступления бандита Ельцина

В марте 92 года МВФ выдвинул России 20 условий, выполнение которых превращали Россию в полуколониальную страну. После чего Верховный Совет жестко перешел в оппозицию. Ельцин понял, что в этой ситуации ВС будет блокировать все его инициативы, что приведет, рано или поздно, к потере поддержки запада.

В июне 92-го года, Ельцин едет в Вашингтон, после чего подписывает ряд постановлений, которые способствовали разрушению наиболее крупных и успешных предприятий, их подводили под банкротство.

Уже осенью 1992 года в окружении Ельцина заговорили о необходимости госпереворота: нужно разогнать ВС. И началось это, по странному стечению обстоятельств, после приезда в Москву шефа ЦРУ Гейтса. Вообще визиты высших чинов ЦРУ совпадали с всякими движениями ельцинской команды.

Наряду с экономическим разгромом замаячил военно-политический. Речь идет об урановой сделке. Это акт государственной измены.

18 февраля 1993 года была подписана сделка, по которой Россия должна была продать США 500 тонн оружейного урана – это четверть всего урана, который был произведён в 20-ом веке, и 90% всех имевшихся у нас запасов. Россию это превращало во второстепенную ядерную державу, а США удваивали свой ядерный потенциал. Это была ядерная капитуляция — односторонне ядерное разоружение. Поставка урана должна была начаться 1 октября 1993 года.

Когда американцы поняли, что ВС РФ никогда этот договор не ратифицирует, Верховный Совет был обречен …

«Возникала полицейская диктатура Ельцина и банкиров – полуколониально-мафиозный режим, классовой основой которого стали олигархи». Об этом сказал Евгений Ясин. Получается, что со слов идеолога либералов, Ельцин осуществил государственный переворот, и привел к власти олигархов …