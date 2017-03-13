Украина: музыка на мове вызывает отвращение у радиослушателей

Уже две недели на украинском радио действуют квоты, обязывающие транслировать в прайм-тайм музыку исключительно на государственном языке. Однако вместо обновления репертуара радиостанции бесконечно крутят одни и те же шлягеры, боясь, что «молодые таланты» распугают им всю аудиторию. Эксперты предупреждают, что это вскоре может вызвать всеобщее отвращение, пишут Вести.

Прошло две недели с того момента, как начали действовать квоты, обязывающие радиостанции шесть часов в сутки транслировать украиноязычные песни, причем в прайм-тайм. «Вести» узнали, как изменился эфир, а также спросили у экспертов и слушателей, что они думают о переменах.

Как выяснили журналисты, перемены есть, правда, не те, которые обсуждались как аргумент для принятия закона. Так, предполагалось, что наконец-то появится новая качественная украинская музыка от молодых исполнителей, которые не могут прорваться в эфир из-за засилия российской поп-музыки. Россиян, действительно, стало меньше, но от этого новичков, поющих на украинском, больше не стало.

«После принятия квот реальных перемен мы на себе не ощутили. Песню "Бурштин" не хотят брать вообще, говоря нам, что это политика. А песню "Чао, чао" взяли всего пару нетоповых станций, но я все равно не слышу ее в эфире, сколько ни кручу приемник в машине», – заявил «Вестям» директор группы «Шабля» Андрей.

Как оказалось, радиостанции не готовы брать в ротацию нераскрученных исполнителей по двум причинам. Первая – это большой риск, что уйдет постоянный слушатель, а вторая – нужно провести колоссальный отбор, чтобы зазвучали новые имена.

«Замеров рейтингов еще не было, и я пока не знаю, как на новичков отреагирует аудитория, которая привыкла к песням "Машины времени" и "Аквариума"», – заявил генпродюсер станции «Джем-FM» Максим Яковенко.

«Виноваты музыкальные редакторы радиостанций, которые не хотят утруждать себя поисками перспективной молодежи. Это же надо изучить весь материал, который им присылают, поискать в соцсетях, кого сейчас слушают украинцы. Тем более что качественного материала в жанре рока предостаточно, а вот с попсой дела похуже», – считает продюсер Владимир Бебешко.

В итоге квоты вернули в эфир песни из начала нулевых и даже 90-х годов. На радио «Пятница» появилась Таисия Повалий со старым хитом «Играй, музыка, играй», а городская радиостанция «Киев» копнула глубже, поставив шлягеры еще советских времен, из которых легко узнается только «Мой родной край» Софии Ротару.

По словам радиоэксперта Анны Козыревой, чтобы соответствовать квотам и при этом не растерять слушателей, музыкальные редакторы увеличили количество песен популярных артистов. Сейчас почти на каждой станции звучат хиты «Океана Эльзы». Их в эфире в настоящее время больше всех, они теперь есть даже на радио «Шансон». Подобная ситуация и с другими популярными группами – «Скрябин», «Бумбокс».

Святослав Вакарчук и сам признает, что это уже перегиб: «Они и слушателей этим раздражают, и квоты на украинскую музыку высмеивают».

«То, что сейчас везде звучит Вакарчук и ограниченная обойма исполнителей, – это просто провокация. Даже если все время есть черную икру ложками, к ней все равно появится отвращение», – уверен Владимир Бебешко.

Фото: Facebook