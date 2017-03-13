Украина: Венгрия готовится забрать Закарпатье, паникуют свидомые СМИ

Факт того, что Украина валится на части, всегда вменялся так называемой "гибридной российской пропаганде" как выдумка и ложь супротив невероятно "единой и монолитной страны". Однако все течет, все меняется. И до украинских гибридных пропагандистов начинает доходить, что российская пропаганда это не всегда знак минус, а зачастую просто констатация реальных событий.

Украинское интернет-издание «Информатор», ссылаясь на собственные источники, теперь пишет о планах перехода Закарпатья под венгерскую юрисдикцию.

В публикации отмечается, что на сегодня в Закарпатье насчитывается более 100 тысяч обладателей паспортов Венгрии.

«Однажды эти люди без единого выстрела и протеста могут перенести Закарпатскую область Украины на карту другого государства. Собственные источники Информатора сообщают, что несмотря на публичную демократическую позицию, власти Венгрии рассчитывает на реализацию проекта предоставления Закарпатью статуса автономии, а затем — переход области под венгерскую юрисдикцию легальным путем. Согласно расчетам Будапешта, 100 тысяч репатриированных венгерских закарпатцев обеспечат положительный результат в голосовании за предоставление краю прав самоуправления», — пишет издание, которое цитирует "ПолитНавигатор".

При этом указывается, что при получении Закарпатьем автономии в составе Украины международное право позволяет провести референдум о дальнейшем политическом самоопределении общин края.

«Прогноз результатов второго этапа поглощения региона также положительный: речь идет и о уже указанных 100 тысячах голосов от представителей венгерской политической нации, и о голосах закарпатцев только с украинским гражданством. Ведь если в случае избрания автономии практические выгоды не столь очевидны, то от возможности однажды утром «проснуться в ЕС» трудно отказаться даже довольно патриотическому человеку», — признает «Информатор».

При этом источник издания в дипломатических кругах Венгрии говорит, что этот план венгерские власти разрабатывают самостоятельно и без договоренностей с Россией.

Также в статье говорится, что угроза Киеву исходит не только от венгров, но и закарпатских русинов.

«В 2015 году в Будапеште два движения сепаратизма в Закарпатской области, венгерский и русинский, объединились и подписали договор. Сейчас они совместно работают и выступают за автономию в составе Венгрии, которая будет носить название «Карпатско-русинская автономная республика». Представители этих движений, партии «Йоббик» и русинского сепаратистского движения «Подкарпатская Русь» воюют в составе так называемой армии ДНР в собственном подразделении «Батальон святого Иштвана», — рассказал «Информатору» руководитель военно-патриотической организации «Карпатская Сечь» Тарас Деяк.

Ранее детская писательница-русофобка Лариса Ницой, известная борьбой с «языком агрессора» в Киеве путем бросания мелочи в лицо русскоговорящим кассирам, заявила, что вслед за РФ территориальные претензии к единой-неделимой выдвинут Польша, Румыния и Венгрия.

Украинцы нужны Европе только для того, чтобы мыть унитазы, а Польша и Венгрия в скором будущем выдвинут территориальные претензии к Украине, предупредила она.

В конце 2016 года в Ужгороде состоялось заседание венгерской общины Закарпатья, которая выступила с требованием создания территориальной автономии венгров в регионе, в случае игнорирования требования, община пригрозила Киеву выходом из состава Украины.