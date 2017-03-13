Украинский каратель: наркоманы и алкоголики так не могут «валить»

С начала конфликта на востоке Украины ВСУ потеряли тысячи человек, но киевская власть упорно стягивает на фронт все новые силы. АТОшники, пропитанные «патриотической» пропагандой перед отправкой в зону боевых действий, недоумевают, почему они не могут отвоевать, как гласят украинские СМИ, у «алкоголиков» и «наркоманов» Донбасса и клочка земли.

Каким образом жители областей Украины, некогда снабжающие энергоресурсами всю страну, внезапно стали «алкоголиками» и «наркоманами», эта пропаганда умалчивает. Тем не менее, поголовье ВСУ отчаянно придерживается такого мнения. Видимо, командованию так проще повысить военным боевой дух.

В итоге АТОшники идут в расход, а линия фронта с момента успеха силовой операции ВСУ в Мариуполе фактически осталась неизменной. Однако у генералов и на этот случай подготовлена «легенда». Оказывается, ужасающие потери ВСУ несут не из-за «наркоманов» и «алкоголиков» Донбасса, а уже от профессиональных военных, согласно легенде, штабелями прибывают из России.

Накануне на видео в районе Авдеевки засветился очередной военный, искреннее считающий, что «карателей» на Донбассе уничтожают профи. «Начинают с мелкого — 82 миллиметра. Затем 120 миллиметров. Затем выезжает танк. По работе их артиллерии, мне кажется, могу сказать, что донецкие наркоманы и алкоголики так не могут «валить». Там профессиональные военные», — пожаловался украинский военный.

Интересно, почему, по мнению ВСУшника, данный ход является высшей «тактической мыслью»? Остается только догадываться, из какой подворотни набирают свежее пополнение ВСУ, армии, которую киевская власть не устает провозглашать едва ли не лучшей в Европе при лубом удобном случае. Также на этом видео можно наблюдать «вшитый» в голову АТОшника плод пропаганды — на столь коротком видео каратель повторяет «наркоманы и алкоголики» несколько раз.

Таким образом, ВСУ приходят к одному и, по их мнению, единственному выводу – если их уничтожают не «алкоголики», которые по определению не должны уметь стрелять, то значит истреблением карателей АТО занимаются русские. И это невзирая на то, что на территориях ЛНР и ДНР остались сотни полностью укомплектованных техникой и личным составом воинских частей.

И эта пропаганда без намека на доказательную базу порядком всем порядком поднадоела, в том числе и западным покровителям Украины. Данные киевской власти бросаются из крайности в крайность. То на Донбассе воюет российская армия едва ли не в полном составе, то несколько десятков тысяч. При этом доказательств этому как не было, так и нет. Реальность для Киева сурова и именно о ней власть так боится сказать – ВСУ несут поражение от военных Донбасса и простых мужиков, защищающих родные земли от агрессора....