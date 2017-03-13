Укрофашисты забетонировали головной офис Сбербанка в Киеве

Головной офис Сбербанка в Киеве, расположенный на улице Владимирская, приостановил работу. Это произошло после того, как его блокировали националисты.

Около 100 активистов запрещенной в России украинской радикальной партии "Правый сектор" и некоторых других заложили бетонными блоками вход в центральное киевское отделение дочернего банка "Сбербанка России" на Украине — ПАО "Сбербанк" и забетонировали его, передает "Интерфакс".

Радикалам подвозят новые бетонные блоки и бетон. Участники акции одновременно проводят митинг, все желающие выступают у микрофона. Сотрудники полиции не препятствуют проведению акции, на месте их наблюдается незначительное количество. Движение транспорта по улице не перекрыто.

Как сообщили в пресс-службе Сбербанка, работа в блокированном отделении временно остановлена в целях безопасности. По факту инцидента банком подано заявление в правоохранительные органы. Все остальные отделения банка работают в штатном режиме, отметили в банке.