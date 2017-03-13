В Абакане 14 проектов получили гранты

Победители городского конкурса «Молодежная инициатива» получили финансовую поддержку от 25 тысяч до 50 тысяч рублей.

В числе лучших — городской Союз детей и подростков «Дружба – Ынархас», удостоенный гранта за проект «Каждый солдат достоин памяти». В номинации «Проекты патриотического воспитания молодого поколения, закрепление патриотических традиций» обладателем гранта стали ансамбль барабанщиц Абаканского дворца молодежи и проект Совета молодежи района Нижняя Согра «Праздник Белых журавлей». «Роликовый забег» - такой проект предложил Совет молодежи Абаканской ТЭЦ в номинации «Профилактика асоциальных явлений, безнадзорности и правонарушений в молодежной среде». Муниципальный ансамбль «Звоны» получил грантовую поддержку на реализацию проекта «Абаканский хоровод дружбы», сообщили на сайте городской мэрии. Напомним, что городской конкурс «Молодежная инициатива» проводится с 2005 года. За это время в Абакане реализовано уже 150 проектов.

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