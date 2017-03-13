В Черногорске открылась выставка Александра Бобылева

На экспозиции «Дарите женщинам цветы» в музее истории Черногорска представлено 43 работы художника.

По словам художника Александра Бобылёва, в его семье девять женщин, и он писал картины, думая о них. Творчеством Александр Бобылева увлекся еще в пятом классе. Свои работы он не единожды представлял не только черногорским, но и абаканским, и красноярским ценителям искусства. С 2005 года художник постоянно принимает участие в разнообразных экспозициях. На его счету одиннадцать персональных выставок. Выставка будет проходить до 3 апреля, сообщили в Черногорск-Информе.

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