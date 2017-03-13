В Киеве радикалы замуровывают здание Сбербанка России

Киевские радикалы из движения «Национальный корпус» замуровывают здание Сбербанка России. Об этом сообщает Hromadske.ua.

«Если государство не может закрыть российский банк, то это сделает общественность», — заявил один из представителей движения.

Радикалы привезли к зданию бетонные блоки и цемент и начали возводить стену возле входа. На блоках участники «акции» написали большими буквами «Русбанк».

Отмечается, что к радикалам из «Национального корпуса» присоединились представители запрещенной в России экстремистской организации «Правый сектор».