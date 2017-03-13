В Росгвардии заявили о первой в истории внезапной проверке боеготовности. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на департамент ведомства по взаимодействию со СМИ и институтами гражданского общества.

«По решению директора Федеральной службы войск Национальной гвардии — главнокомандующего войсками Национальной гвардии Российской Федерации генерала армии Виктора Золотова с 13 марта 2017 года проводится внезапная проверка боевой готовности», — говорится в сообщении.

Подобная проверка проводится впервые с момента создания ведомства.

По уточнённым данным, проверка начнётся в Центральном федеральном округе, продолжится в других федеральных округах.

2 марта воинские части, расположенные в Карачаево-Черкесии, Чеченской Республике, Дагестане и Крыму, были подняты по тревоге для внезапной проверки боевой готовности.