В Саяно-Шушенском заповеднике отмечено увеличение численности соболя

В Саяно-Шушенском заповеднике завершились зимние маршрутные учеты животных.

В 2017 году оценка численности млекопитающих проводилась по 13 утвержденным маршрутам, общей протяженностью 145 километров. Говорить о конкретных цифрах еще рано – материалы учетов требуют обработки и систематизации, но по предварительным данным отмечено увеличение численности соболя, сообщили в заповеднике. Кроме того, в процессе учетов визуально были отмечены волк, кабан, марал, заяц, сибирский горный козел, выдра, белка. Зарегистрировано присутствие снежного барса. Его численность остается прежней, работы по мониторингу продолжаются.

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