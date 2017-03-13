В Шотландии премьер министр требует нового референдума о независимости

Первый министр Шотландии заявила, что нужен новый референдум о независимости. И назвала сроки — не позднее, чем через два года. Ее слова прозвучали в тот день, когда в британском парламенте решается судьба законопроекта о Brexit. Как только закон утвердит королева, премьер-министру Мэй останется подписать уже готовое письмо и отправить его в штаб-квартиру ЕС. Шотландцы же отделяться от Евросоюза не хотят. А вот от Британии готовы. Выпад Эдинбурга Мэй назвала политиканством.

В Лондоне сегодня отмечают день содружества, которое объединяет 52 страны, входившие ранее в Британскую империю. Но Великобритания опять рискует уменьшиться в размерах. Первый министр Шотландии Никола Стерджен сегодня завила, что намерена провести референдум о независимости своей страны. Выбор должен быть сделан в период между сентябрем 2018 и маем 2019.

Иными словами, Стерджен предлагает провести плебисцит в тот момент, когда британское правительство будет занято сложными переговорами о выходе Великобритании из Евросоюза. И бунтарям в Эдинбурге об этом тут же напомнила премьер-министр Тереза Мэй, добавив, что в 2014 году уже был референдум о независимости, и шотландцы эту идею тогда отвергли. "Вместо того, чтобы заниматься политиканством, когда на кону будущее нашей страны, Шотландскому правительству бы сфокусроваться на эффективном управлении в интересах людей", — сказала Мэй.

После референдума в 2014-м казалось, что о шотландской независимости можно забыть на долгие десятилетия. Но все изменил Brexit. На референдуме о членстве Великобритании в ЕС подавляющее большиниство шотландцев — 62 процента, проглосовали за то, чтобы из Евросоюза не выходить. Правящие националисты тут же заявили, что разрыв с единой Европой противоречит интересам Шотландии. А это значит, что шотландцы имеют право на самоопредление.

"Премьер-министру и ее правительству были предоставлены все возможности, чтобы пойти на компромисс. Но сегодня, когда мы стоим на пороге запуска статьи о выходе великобритании из ЕС, британское правительство не сделало даже одного дюйма в сторону компромисса и достижения этого соглашения. Наши усилия наткнулись на стену непонимания", — отмечает Стерджен.

За выход из Соединенного королевства в Шотландии выступают 49 процентов избирателей. Британскому правительству ничего остается, кроме как принять идею повторного шотландского плебисцита как нечто неизбежное. Сегодняшнее заявление Эдинбурга в чем-то даже упрощает ситуацию для Терезы Мэй. Поскольку все уже сказано, оглядываться на строптивых шотланцев теперь не имеет смысла.

Заявление Стерджен прозвучало в день, когда в британском парламенте решается судьба законопроекта о Brexit, который дает Терезе Мэй право официально заявить Брюсселю о выходе Великобритании из Евросоюза.

У Николы Стерджен борьба за право на повторный референдум еще впереди: на следующей неделе ее инициативу должен одобрить парламент Шотландии. И только после этого начнутся переговоры с Лондоном о том, когда его можно будет проводить.