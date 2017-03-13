В Хакасии для пенсионеров откроются курсы компьютерной грамотности

Обучение пожилых абаканцев компьютерной грамотности в 2017 году стало возможным благодаря сотрудничеству Отделения ПФР по Хакасии, ПАО «Сбербанк России» и «Союза пенсионеров России».

В каждом квартале будет формироваться одна группа в составе 12 человек. Курс рассчитан на 25 часов, в течение которых пенсионеры освоят не только основы работы на ПК, но и научатся ориентироваться в глобальной сети и решать вопросы получения услуг через интернет-портал государственных услуг, то есть дистанционно, не тратя времени на посещение госучреждений.

— Мы достигли договоренности с руководством Сбербанка о том, что с их стороны будет предоставлен учебный класс, оснащенный компьютерами, и оплачены услуги преподавателя-профессионала, — рассказал заместитель управляющего отделением ПФР по Хакасии, председатель регионального отделения общественной организации «Союз пенсионеров России» Николай Дурасов. — Пенсионеры понимают, что сегодня многое гораздо проще решать посредством интернета, что это огромный информационный ресурс, но у них нет ни теоретических знаний, ни практического опыта. Курсы компьютерной грамотности им в этом помогут. Ведь в скором времени многие вопросы без интернета попросту невозможно будет решить. Речь, в том числе, и об электронных услугах. На сайте Пенсионного фонда, например, - это «Личный кабинет гражданина», где в электронном виде можно получить более 30 услуг. Подобные сервисы функционируют и на сайтах других госучреждений. То есть актуальность проекта вне сомнений. И на курсы, кстати, набираются те пенсионеры, кто записался еще в 2014-2015 годах, когда мы обучали пенсионеров Хакасии по гранту Президента (по линии СПР) и в рамках социальной программы помощи неработающим пенсионерам (по линии ПФР). Список тех, кто желает обучиться и ждёт своей очереди, насчитывает примерно 600 человек. Поэтому проект, реализуемый Отделением ПФР по Хакасии, ПАО «Сбербанк России» и «Союзом пенсионеров России», будет в 2017 году, скорее всего, не единственным.

В 2016 году в республике курсы компьютерной грамотности, организованные Отделением ПФР по Хакасии совместно со Сбербанком и на условиях софинансирования с Правительством региона, прошли почти 200 человек. В этом году первая группа пенсионеров в рамках совместного проекта регионального Отделения ПФР, Сбербанка и «Союза пенсионеров России» сядет за парты через неделю, занятия начнутся 20 марта и продлятся в течение месяца. По окончании курсов будут вручены специальные сертификаты всем успешно прошедшим обучение, сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Хакасии.

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