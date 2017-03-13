В Хакасии дорожники готовятся к паводку

При минтрансе республики создали специальную комиссию для обследования автомобильных дорог общего пользования, сохранения искусственных сооружений.

Членам комиссии предстоит обследовать проезжие части в Аскизском, Таштыпском, Бейском, Алтайском и Орджоникидзевском районах. Проверка ждёт и участки дорог Сарала – Приисковое, Аскиз-Бирикчуль-Вершина Теи. Рейды начнутся с 13 марта. После обследования составят перечень особо опасных мест, подверженных размывам и подтоплениям. Особое внимание инспекторы обратят на меры подрядчиков по обеспечению безаварийного пропуска ледохода и паводковых вод и создание необходимых материально-технических ресурсов. Дорожникам предстоит обеспечить безаварийный пропуск талых вод под низкими деревянными мостами, очистить пространство под сооружениями от снега, растительности и мусора и не допустить выхода талых вод на автомобильные дороги, сообщили в пресс-службе минтранса Хакасии.

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