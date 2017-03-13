В Хакасии горно-обогатительный комбинат оштрафовали на 100 тысяч рублей

Прокуратура Усть-Абаканского района выявила в работе предприятия нарушения законодательства о противодействии коррупции.

В ООО «Сорский ГОК» трудоустроили судебного пристава. Работник приступил к обязанностям бухгалтера бюро учёта и расчёта заработной платы. Однако руководство предприятия не подало сведения о заключении трудового договора с бывшим федеральным госслужащим в управление ФССП по Хакасии. За это нарушение закона мировой суд постановил признать «Сорский ГОК» виновным в совершении административного правонарушения и назначить штраф в размере 100 тысяч рублей, сообщает руководитель пресс-службы прокуратуры Хакасии Дарья Михайленко.

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