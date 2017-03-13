В Хакасии инвалиды по зрению отметили юбилей Валентина Распутина

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Хакасская республиканская библиотека для слепых провела литературно-музыкальную гостиную «Судьба моя – Сибирь», посвященную 80- летию со дня рождения писателя Валентина Распутина.


 

 

 

Особые читатели, знакомые с произведениями автора в адаптивном варианте («говорящая» форма, рельефно-точечный шрифт), составили свой рейтинг произведений Валентина Григорьевича. Первое место они отдали повести «Живи и помни»,  среди любимых также «Деньги для Марии», «Уроки французского» и «Прощание с Матерой», рассказалив министерстве культуры Хакасии.  Присутствующим показали фильм о Распутине. Анна Зайцева, читатель библиотеки, инвалид 1 группы по зрению, так говорит о произведениях Валентина Григорьевича:

 - Я читала почти все произведения Валентина Распутина, особенно люблю читать их шрифтом Брайля, пальцы рук с напевом ведут мои мысли по прекрасным страницам его произведений. Я переживаю, сочувствую героям, ведь я такая же сибирячка, как и они.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 29 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,253