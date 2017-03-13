В Хакасии инвалиды по зрению отметили юбилей Валентина Распутина

Хакасская республиканская библиотека для слепых провела литературно-музыкальную гостиную «Судьба моя – Сибирь», посвященную 80- летию со дня рождения писателя Валентина Распутина.





Особые читатели, знакомые с произведениями автора в адаптивном варианте («говорящая» форма, рельефно-точечный шрифт), составили свой рейтинг произведений Валентина Григорьевича. Первое место они отдали повести «Живи и помни», среди любимых также «Деньги для Марии», «Уроки французского» и «Прощание с Матерой», рассказалив министерстве культуры Хакасии. Присутствующим показали фильм о Распутине. Анна Зайцева, читатель библиотеки, инвалид 1 группы по зрению, так говорит о произведениях Валентина Григорьевича:

- Я читала почти все произведения Валентина Распутина, особенно люблю читать их шрифтом Брайля, пальцы рук с напевом ведут мои мысли по прекрасным страницам его произведений. Я переживаю, сочувствую героям, ведь я такая же сибирячка, как и они.

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