В Хакасии льготникам бесплатно выдадут 3666 земельных участков

В республике продолжается плановая работа по выдаче наделов льготным категориям граждан, в том числе молодым специалистам и многодетным семьям.

Министр имущественных и земельных отношений Елена Соломонова напомнила, что в прошлом году гражданам выделили порядка 1600 участков. Нынче особое внимание уделят очередникам из числа молодёжи, так как 2017-й в республике объявлен Годом молодежи по инициативе главы Хакасии Виктора Зимина.

– Мы добиваемся, чтобы наша молодёжь оставалась в республике, – сказал Виктор Михайлович. – Программа по выдаче земли уже доказала свою эффективность, юноши и девушки стали активнее выбирать востребованные рабочие профессии, а это – доверие к нам.

Глава Хакасии поставил задачу расширить перечень молодых специалистов, которые имеют право на получение бесплатной земли.

В прошлом году в Усть-Абаканском районе размежовано более трех тысяч участков: в районе села Солнечное и в микрорайоне «Северный». 1500 наделов предложено жителям Абакана. В этом году планируется подготовить ещё около 1800 земельных наделов в районе села Калинино, аала Сапогов, посёлка Расцвет, станции Ташеба и посёлка Солнечный. 120 новых участков размежуют вблизи села Белый Яр. Кроме того, 280 земельных участков, расположенных в Алтайском районе и сформированных за счет субсидий из республиканского бюджета, раздадут жителям Абакана.

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