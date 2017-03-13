В Хакасии налоговая служба предъявляла завышенные требования к поставщикам картриджей

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Комиссия Хакасского УФАС России рассмотрела жалобы фирмы «ВРМ» и индивидуального предпринимателя.

По мнению компании и бизнесмена, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 3 по РХ незаконно отклонила их заявки на участие в электронном аукционе  на поставку картриджей, драм-картриджей, тонер-картриджей для офисной техники.

Заявители посчитали, что их предложения соответствовали требованиям документации об аукционе и действующего законодательства. С доводами представителя «ВРМ» и индивидуального предпринимателя согласились и антимонопольщики. Комиссия УФАС выдаст налоговой службе предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 26 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,317