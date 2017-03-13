В Хакасии налоговая служба предъявляла завышенные требования к поставщикам картриджей

Комиссия Хакасского УФАС России рассмотрела жалобы фирмы «ВРМ» и индивидуального предпринимателя.

По мнению компании и бизнесмена, межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 3 по РХ незаконно отклонила их заявки на участие в электронном аукционе на поставку картриджей, драм-картриджей, тонер-картриджей для офисной техники.

Заявители посчитали, что их предложения соответствовали требованиям документации об аукционе и действующего законодательства. С доводами представителя «ВРМ» и индивидуального предпринимателя согласились и антимонопольщики. Комиссия УФАС выдаст налоговой службе предписание об устранении выявленных нарушений, сообщает пресс-служба антимонопольного органа.

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