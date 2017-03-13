В Хакасии семья с полуторагодовалым ребёнком осталась без крыши над головой

Страшный пожар уничтожил жильё в деревне Чапаево ночью 11 марта.

С огненной стихией боролись спасатели МЧС, однако им не удалось отстоять имущество. Дом по улице Шолохова 6 пламя охватило в одночасье. В соцсетях неравнодушные люди кинули клич: поможем семье, оставшейся без документов и средств к существованию. В паблике "Сегодня в Абакане" просят оказать посильную помощь. Семье необходимы вещи и обувь, предметы первой необходимости.

- Необходимы вещи женские размер 44, обувь 38-39, одежда мужская 50-52, обувь 42, - пишут пользователи. - Кроме того, требуются детские на возраст 1,5 года. Приносить их можно по адресу в Чапаево, Шолохова дом 10.

Видео: Авто Life Хакасии

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