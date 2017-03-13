В Хакасии следователи спасают детей от «групп смерти»

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

10 марта года сотрудники Следственного комитета России по Хакасии рассказали ученикам школы № 19 Черногорска, как не попасть под воздействие «групп смерти».

 

Поводом послужила гибель подростка в городе Черногорске в феврале 2017 года. Его участие в смертельных соцпроектах пока не доказано, однако тревожные звонки об участии детей в смертельных играх  продолжают пугать жителей республики. Сотрудники следкома рассказали школьникам об опасностях, подстерегающих детей в сети «Интернет», в том числе, об экстремистских организациях, запрещённых в России и их воздействии на молодёжь через группы в "ВКонтакте". Особое внимание было уделено, так как называемым «группам смерти», организаторы которых вовлекают в них подростков, предлагая сыграть в игру «Синий кит». Задача этой игры - провоцировать впечатлительных школьников на самоубийство. Сначала задания самые простые — нарисовать кита, бабочку и т.д. Затем они усложняются. Детей просят вырезать острым предметом морское млекопитающее у себя на руке, сделать порезы, постоять на краю высотного здания, слушать депрессивную музыку, смотреть страшное  видео. Финал игры всегда один — смерть через самоубийство. Столкнувшись с подобным, дети должны рассказать обо всем взрослым и  уйти с  таких интернет - ресурсов.

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