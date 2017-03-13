В Хакасии стартовала акция «Стоп, туберкулёз!»

В республиканском клиническом противотуберкулёзном диспансере с 13 по 25 марта проходят «Дни открытых дверей» для жителей республики, приуроченные к Всемирному дню борьбы с туберкулёзом.

Каждый желающий сможет бесплатно и без предварительной записи пройти флюорографическое обследование и получить консультацию специалистов.

— Профилактические акции для жителей республики проводим уже не первый год, — рассказал корреспондентам «Хакасии» главный рентгенолог туберкулёзного диспансера Владимир Колпаков. — Раньше на это отводился один день, в этом году — две недели. Принимаем всех желающих с 9 до 14 часов, за исключением воскресенья. На базе нашего лечебного учреждения работает один стационарный и два передвижных цифровых малодозовых флюорографа. В день успеваем принять до 100 человек.

Каждому, кто заботится о своём здоровье, и решил пройти обследование в рамках акции, следует обратиться в регистратуру, при себе иметь паспорт. Сама процедура проводится на третьем этаже в рентгенкабинете и занимает две-три минуты. Пока пациент раздевается до пояса, его данные заносятся в компьютер. Результат специалист получает в режиме он-лайн. Если врач обнаружил патологию, пациенту рекомендовано тут же пройти дополнительное обследование в отделении лучевой диагностики — рентгенографию и томографическое обследование и получить консультацию у фтизиатра. В случае, если патологий в лёгких не обнаружено, этот факт фиксируется в базе данных компьютера, а человеку выдаётся соответствующий документ: снимок с подписью врача.

По словам врача-фтизиатра Юлии Побызаковой, больной активной формой туберкулёза ежегодно может заразить в среднем 10 — 15 человек. В прошлом году в Хакасии было впервые выявлено около 300 случаев недуга. Однако при своевременном выявлении и лечении шансы сохранить здоровье и жизнь повышаются многократно.

Обследование в рамках акции «Стоп, туберкулёз!» можно пройти с 13 по 25 марта по адресу: Абакан, улица Белоярская, 66. Телефон для справок: 8 (3902) 21-05-78, 21-05-88.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...







