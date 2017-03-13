В ХГУ стартовали «Катановские чтения»

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Их участниками в главном вузе республики стали около пяти тысяч молодых учёных — школьников, студентов, аспирантов из Хакасии и юга Красноярского края.

Сегодня, 13 марта, в Хакасском государственному университете имени Н.Ф. Катанова стартовали 25-е юбилейные Дни науки «Катановские чтения», сообщили в пресс-службе ХГУ. В этом году они посвящены 155-летию великого ученого, тюрколога Н.Ф. Катанова. Во всех учебных структурных подразделениях вуза пройдут разнообразные мероприятия. Среди них очень интересные научные семинары, круглые столы, школы-конференции, различные деловые игры и тренинги, вебинары, презентации, выставки, кинолектории и квесты, конкурсы и викторины, сообщили в пресс-службе ХГУ имени Н.Ф. Катанова. В каждом институте и колледже вуза будут работать более 10 научных секций, где участники представят свои исследования. Отметим, что школьникам победное выступление с докладом принесет четыре дополнительных балла к ЕГЭ.

 

 

 

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