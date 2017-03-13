       Венгрия уже приготовилась оттяпать от Украины Закарпатье, следующий ход за киевской Хунтой

Был у меня на днях разговор с товарищем, еще в начале 90-х уехавшим из России в Германию. Он воевал в Афганистане, и, приехав в ФРГ, решил применить свои знания и умения на немецкой земле. Пошел служить в частную военную кампанию, а так как был отставным советским офицером (с соответствующей квалификацией и опытом, в том числе и реальным боевым), то очень быстро дослужился до высокой должности.

Сообщил он мне следующее: их частная военная кампания незадолго до нового года (примерно в середине декабря 2016 г.) получила очень крупный заказ. На выполнение серьезного и щекотливого поручения. И тут же выдвинулась почти в полном составе в Венгрию, в районы, граничащие с украинским Закарпатьем.

Их ЧВК было поручено в случае начала нового «майдана» или гражданских беспорядков в Украине незамедлительно заходить на территорию Закарпатья для охраны... граждан Евросоюза! Напомню в Закарпатье, этой украинской (пока еще) области, проживают около 300 тысяч человек (по большей части это русины и закарпатские венгры), которые имеют второе гражданство – в основном венгерское. Все годы незалежности венгерское консульство в Ужгороде раздавало гражданство всем желающим, по очень упрощенной процедуре. Напомню, что Венгрия с 2004 года – член Евросоюза, а в Украине второе гражданство не запрещено.

Вернемся к «операции Ужгород». Товарищ сообщил мне, что им выдали карты Закарпатья с конкретными указаниями, куда и в какой срок выдвигаться, какие населенные пункты, мосты и перекрестки дорог занимать. Упор делается на молниеносность, слаженность и четкую координацию с русинами. Со стороны Закарпатья есть свои координаторы — люди, которые должны с той (украинской) стороны оказать максимальное содействие, в случае необходимости – провести личный состав ЧВК «контрабандистскими» тропами к месту новой дислокации, а затем обеспечить им прикрытие и снабжение. Венгерские пограничники и спецслужбы, со своей стороны, не будут чинить наемникам, задействованными в данной операции, никаких препятствий.

На мой резонный вопрос, почему он мне все это рассказывает (ведь это, по идее, должна быть секретная информация), последовал ответ: сверху была дана «команда» разглашать эту информацию в непубличном пространстве, дабы затем она через интернет-СМИ и социальные сети постепенно дошла уже и до украинской власти.Чтобы в Киеве ясно поняли, что никакие «добробаты» или национальную гвардию в Закарпатье вводить не нужно — тут же последует жесткая ответка.

Тем более если против Ужгорода будут введены силы ВСУ — на этот случай (который тоже рассматривается) правительство Венгрии готово в ответ ввести на соседнюю территорию даже армию и спецподразделения. Опять же, строго в рамках правового поля, — для защиты жизней своих граждан, которых в этом западном регионе Украины проживает несколько сот тысяч человек.

Конечно, этот сценарий [ввод венгерской армии] рассматривается Будапештом и его европейскими союзниками в качестве крайней меры. Силы, стоящие за данной операцией, рассчитывают на «крымский сценарий» — когда “европейские “вежливые люди“ быстро заходят на территорию Закарпатья, без выстрелов и шума занимают все ключевые позиции, тем самым создавая условия для мирного выхода этой территории из-под власти Киева.

Следует подчеркнуть еще один важный момент: со всеми солдатами и офицерами частных военных кампаний, уже сейчас находящихся на границе с Закарпатьем, был проведен тщательный инструктаж. Все же Украина — периферия Европы, а не какая-нибудь там черная Африка, здесь нужно быть очень осторожными и по возможности соблюдать рамки международных конвенций.

Так вот, солдатам и офицерам частных военных компаний методично и четко разъяснили, что на территории Закарпатья они будут действовать исключительно для защиты граждан ЕС от неправомерного применения силы со стороны властей Украины и националистических сил, и что все их [наемников] действия не при каких обстоятельствах не будут считаться военными преступлениями.

Теперь о долгосрочной стратегии. В конце 2016 года на территории Венгрии состоялась конфиденциальная встреча около 20 мультимиллионеров и миллиардеров, имеющих русинские и венгерские корни. Ввиду усугубления ситуации на Украине было принято решение о тщательном контроле за ситуацией и немедленном выделении средств на «вежливых людей» из европейских ЧВК, которые не должны допустить в Закарпатье повторение трагедии Донецка и Луганска.

Но это еще не все. Миллиардерами с русинскими корнями было принято решение после ожидаемого распада Украины превратить Закарпатье в ”восточноевропейскую Швейцарию”. Уже создан некий «фонд развития Карпат», куда ими [богатыми людьми, небезразличными к судьбе своей Родины] был внесен «для начала» миллиард долларов, который власти Закарпатья после отделения от Украины в самые короткие сроки получит на развитие своей инфраструктуры.

И это не считая других инвестиций, — в том числе со стороны правительства Венгрии и Евросоюза, которые, несомненно, будут значительными.

Закарпатье, от такого сценария, понятно, только выиграет — по всем пунктам. С точки зрения экономики, социальной стабильности, безопасности.

Тем более русины, равно как и другие жители данного региона, в свое время уже высказались на этот счет. Референдум на тему независимости или хотя бы автономии состоялся в Закарпатье в далеком 1991 году, однако его результаты (абсолютно легитимные, к слову) Киевом признаны не были. Но русины об этом не забыли – а если нужно, готовы провести подобный референдум повторно, уже с европейскими и международными наблюдателями. Результат нового референдума очевиден – по тем настроениям, что царят среди русинов и других жителей Закарпатья сейчас, не менее 90% проголосуют за самостоятельность региона.

И немедленно покинут Украину – а европейские «вежливые» люди должны будут обеспечить жителям Закарпатья мир и защиту от бандеровцев-националистов, провокаторов и бессильной ярости Киева. Артиллерийских обстрелов Ужгорода и окрестностей никто не хочет – именно для этого Венгрия, часть брюссельских политиков и сообщество русинских бизнесменов и готовят «закарпатскую весну».

По своей сути вопрос с выходом Закарпатья (да и других западных областей страны) из состава Украины уже решен – негласно, но на высшем уровне: на уровне правительств стран ЕС, спецслужб и европейских элит.

А как это в итоге будет оформлено юридически: прямое вступление Закарпатья в состав Венгрии, конфедерация с соседями-мадьярами или реализация некого «абхазского» сценария — это уже вопрос второй...

И кстати в Закарпатье уже, по сути, запустили этот процесс – местная власть наотрез отказывается выполнять приказы из Киева, и открыто выражает свое стремление на максимальную автономию от нынешней майданной власти.

А что Украина? А Украина набрала такой ход саморазрушения, что ее, как государство, уже ничего не спасет. Распад Незалежной на отдельные территории уже не за горами, — а дальше каждая область и живущие там люди сами должны будут решать свою судьбу.

Что им выбрать: уйти под протекторат более сильного соседа, который сможет обеспечить безопасность, мир и развитие, — или позволить карательным батальонам устроить бойню, гражданскую войну «всех против всех», которая неизбежно закончится большой кровью, разрухой и хаосом.

Для западных регионов Украины приоритеты очевидны: это Венгрия, Польша и Румыния.

А для восточных и южных областей Украины, которые пока еще находятся под пятой геноцидной киевской власти, вектор будет направлен в сторону набирающей силу России, – иначе и быть не может.

Но это будет потом – а «лоскутное одеяло» Украины уже начинает расползаться с западных границ…