Хакасия отметит День православной книги

14 марта в 17 часов в актовом зале музыкального колледжа состоится встреча с православным писателем Геннадием Фастом, посвящённая Дню православной книги.

Геннадий Фаст — настоятель Абаканского храма в честь святых равноапостольных Константина и Елены, протоиерей, кандидат богословских наук, создатель нескольких фундаментальных научных трудов. Он автор более 15 книг, среди которых «Ты воскресни, птица Феникс!» (1992), «Енисейск православный» (1994), «Тихий свет Зерцал» (2006), «Кто Она для нас? Православное учение о Богородице» (2011), «Кто же Сей? Книга об Иисусе Христе» (2013) и другие. У всех желающих будет возможность приобрести книги Геннадия Фаста и получить автограф автора, сообщили в пресс-службе министерства культуры РХ.





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