Юлия Тимошенко заявила, что на Украине внешнее управление совершается через марионеточную власть

Лидер оппозиционной фракции "Батькивщина" в украинском парламенте Юлия Тимошенко считает, что на Украине введено внешнее управление, а власти ведут страну к "полной экономической колонизации".

"Внешнее управление совершается через марионеточную власть на Украине: через президента, премьера, главу Нацбанка и их управляемое большинство в парламенте ", — заявила Тимошенко на брифинге. При этом она не уточнила, о чьем внешнем управлении идет речь.

Тимошенко считает, что необходимо срочно приступить к "демонтажу действующей власти", в частности, начать с увольнения главы Национального банка Валерии Гонтаревой и премьера Владимира Гройсмана.

Десятого февраля "Батькивщина" предложила Раде отправить в отставку Гройсмана. Соответствующий проект был зарегистрирован на официальном сайте Рады. Однако вечером того же дня документ исчез с сайта. Тимошенко заявила о намерении обратиться в суд в случае, если проект постановления вновь не появится на сайте парламента. "Батькивщина" подняла вопрос об отставке правительства на фоне наметившегося кризиса из-за роста тарифов на коммунальные услуги.

В свою очередь спикер украинского парламента Андрей Парубий заявил, что по закону проект постановления об отставке премьера может быть зарегистрирован только по представлению президента или за подписью 150 депутатов. Он предложил Тимошенко собрать необходимые подписи и внести документ в парламент повторно.