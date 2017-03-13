Заключённые в России, банкиры и привычки и иллюзии либералов

1. Новый рекорд. Количество заключённых в России снизилось до минимума в этом веке — 630 тысяч человек на всю страну. Для сравнения — в 2000 году в местах лишения свободы обитало втрое больше граждан, почти 2 миллиона человек:



https://www.gazeta.ru/social/n...



Уровень преступности также падает. Количество убийств, например, находится на рекордно низких за всю постсоветскую историю отметках:



http://izvestia.ru/news/603482



2. Центробанк продолжает кошмарить притворяющихся банкирами мошенников. Минфин, в свою очередь, задумался о введении уголовного наказания за незаконную микрофинансовую деятельность. Если такое наказание введут, полагаю, разных контор типа «Ростовщик рядом» станет поменьше:



https://aftershock.news/?q=nod...



3. Список военных расходов на душу населения показывает, что Россия является удивительно мирной страной. Несмотря на весьма сложную международную обстановку, мы даже не входим в первые 15 стран по этому показателю:



https://en.wikipedia.org/wiki/...



4. Журналисты пишут о «привычках бедняков», которые не позволяют им нормально зарабатывать:



https://moiarussia.ru/psiholog...



В целом, конечно, сложно не поддержать главную тему статьи — чтобы получить хорошо оплачиваемую работу, нужно выучиться на хорошо оплачиваемую профессию, а потом не полениться и найти себе нормального работодателя. Однако знаете, что забавно?



Автор статьи насквозь креативен и не ленится пинать «эту страну», в которой «законы не выполняются, и лично вы на это никак не можете повлиять». То есть активно поддерживает ту самую порочную установку, против которой протестует: убеждает читателей, будто главная их проблема в том, что они живут в неправильном государстве.



Это, вообще, свойственно либералам. В них удивительным образом уживаются и социал-дарвинистские идеи в духе «каждый сам за себя», и псевдокоммунистические установки о лёгкой и высокооплачиваемой работе каждому люмпену.



Впрочем, коммунисты тоже от них не отстают. Если вы обратите внимание, коммунисты и либералы почти всегда выступают единым фронтом. Им нужно, чтобы «злочинна влада» ушла, а уж за что конкретно её ругать — за то, что богатых сажают в тюрьму или за то, что богатых не сажают в тюрьму — дело десятое.



Само собой, к настоящему коммунизму и либерализму эти согласные друг с другом деятели не имеют никакого отношения. Однако — увы — голоса настоящих коммунистов и либералов столь тихи, что на погоду они практически не влияют.