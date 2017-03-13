Запад облапошил Украину по полной программе. О продаже незалежной ТНК

Евроатлантический капитал скупает остатки богатства «незалежной» на корню

В России, а также среди оппозиционных кругов Украины нередко можно услышать мысль, что «незалежная» — провальный проект Запада, который вот-вот «уйдет из Украины». Тезис, как минимум, спорный. Запад свою «копеечку» выкачивает из страны очень даже успешно.

Объективная реальность такова, что колонизация Украины Евроатлантикой идет полным ходом — западный национальный и транснациональный капитал получают вполне ощутимые выгоды от втягивания Киева в свою сферу влияния. Факты? Их есть у нас.

С 1 января 2016 вступила в силу экономическая часть Соглашения об ассоциации ЕС — Украина, благодаря которой для европейских товаропроизводителей был открыт украинский рынок. В результате данного шага европейцы нарастили экспорт на 2,6 млрд евро, в то время, как Украина всего на 0,25 млрд евро. Следовательно, отрицательное внешнеторговое сальдо Украины на европейском направлении составило 3,4 млрд евро, что в три раза больше, чем по итогам 2015 года.

Похожая ситуация и с выделяемыми институтами Евроатлантики кредитными средствами для Украины. Ежегодно Киев выплачивает на несколько миллиардов долларов больше, чем получает — перезанимает, чтоб отдать накопленные долги, при этом проценты продолжают «капать». Вместе с тем, долговое бремя Украины настолько велико (более $ 70 млрд.), что в 2019-м Киеву придется отдать кредиторам порядка $ 18 млрд., что составляет 80% доходной части госбюджета-2017. А по условиям реструктуризации долгов, подписанной в 2015 экс-министром финансов Украины, американкой Натальей Яресько, Киеву придется выплачивать частным кредиторам миллиарды долларов, если ежегодный рост ВВП превысит показатель в 3%.

Ну и нельзя не вспомнить, что украинская (равно как и вся постсоветская) «офшорная аристократия» регулярно выплачивает дань Евроатлантике, переводя «честно заработанное» в западные юрисдикции. Впрочем, неприкосновенность частной собственности является не более, чем западным мифом, посему расставание компрадоров со своими средствами — скорее, дело времени, а не принципа. Публикация «Панамского досье», где засветились имена многих украинских чиновников, указывает именно на это.

Далее. Украина стремительно утрачивает социальный капитал, который охотно подбирают западные страны. И если Польшу, «адвоката Украины в Европе», интересует прежде всего низкоквалифицированная рабочая сила из Украины, то западные государства развитого капитализма активно переманивают институционально состоятельных людей и высококвалифицированных специалистов — программистов, медиков, инженеров. К слову, не отстает в данном процессе и РФ — накануне 2016 Дмитрий Рогозин вручил российский паспорт работающему в сфере ВПК украинскому ученому Игорю Гашененко, а также пригласил в Россию украинских авиаконструкторов.

Действительно, украинский авиапром стремительно «декоммунизируется» в связи с выбранным политэкономическим курсом на построение «аграрной супердержавы». Правда, есть еще одно не менее «перспективное» направление — низкопередельный аутсорсинг. В прошлом году на Западной Украине открылось несколько заводов по изготовлению автомобильных кабелей и чехлов (давальческие схемы), поставляемых в ЕС. Условия труда на данных предприятиях напоминают «потогонки» беднейших стран Юго-Восточной Азии, а средняя зарплата составляет 200 долларов.

Притчей во языцех стала эпопея с отменой моратория на экспорт леса-кругляка в страны Евросоюза в обмен на предоставление Киеву кредита в 600 млн евро. Политика сугубо колониальная — поставлять сырье в обмен на готовую продукцию с высокой добавленной стоимостью и кредитные ресурсы. Несмотря на то, что официально мораторий не снят (что противоречит Соглашению об ассоциации), эшелоны с контрабандной древесиной регулярно пересекают западную границу Украины. Размер ущерба, нанесеного украинской экологии, еще предстоит подсчитать.

Кроме того, появилась информация (пока неподтвержденная), что чернозем из Полтавской и Херсонской областей вывозится в Швецию. В принципе, земля осталась последним ликвидным активом Украины, на который в обозримой перспективе будет претендовать Запад. А пока что происходит вялотекущая инвазия продукции ГМО-гиганта Monsanto в фермерское хозяйство Украины.

Активно «окучивает» западный капитал и газовый рынок Украины. Сразу после Майдана сын экс-вице-президента США Байдена «сел на трубу», войдя в совет крупнейшей частной газодобывающей компании Украины Burisma. А совсем недавно к Хантеру Байдеру присоединился отставной генерал ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Отказавшись от прямых закупок природного газа у «Газпрома», Киев уже не первый год переплачивает по 30−50 долларов за тысячу кубометров европейским газовым трейдерам за тот же российский газ. В угоду европейскому капиталу сдает свои позиции монополист «Нафтогаз Украины» — если ранее госкомпания обеспечивала 100% поставок импортного газа на Украину, то в прошлом году данный показатель упал до 74%, остальной объем завезли европейские компании. Не исключено, что передел газового рынка инициирован с подачи иностранцев, инсталлированных в наблюдательный совет «Нафтогаза».

В сфере атомной энергетики американская компания Westinghouse, производящая топливные сборки для блоков АЭС, вытесняет с украинского рынка российскую компанию «ТВЭЛ». На сегодняшний день Westinghouse поставляет 30% ядерного топлива для украинских АЭС, планируя через несколько лет довести сей показатель до 100%, хотя безопасность их использования на советских реакторах вызывает большие вопросы.

Вероятно, не пройдет западный капитал мимо приватизационных процессов остатков государственной собственности Украины. Как сообщает пресса, претендентом на аренду государственного Одесского припортового завода (ОПЗ) является американская компания Global AgriHub corp., аффилированная с американским бизнесменом российского происхождения Сергеем Махлаем и компанией Koch Nitrogen Company братьев Кох.

Можно также ожидать интерес американского и европейского капитала к естественным монополиям — энергетике и портам, что лишит Украину остатков экономического суверенитета. Кстати, начатую с подачи Запада кампанию по деолигархизации Украины (яркий маркер — недавнее решение суда Вены о возможности экстрадиции Фирташа в США), также можно рассматривать в контексте лишения страны экономической самостоятельности — все-таки олигархат в значительной степени являлся носителем весомой части экономического суверенитета Украины. После того, как украинские олигархи отправятся «под нож», остатки «вкусных» активов будут переданы в управление транснационального капитала.

В общем, политика Запада в отношении Украины предельно прагматична и ориентирована на максимальное извлечение выгоды из подмандатной территории. И подобная ситуация может быть законсервирована на долгие годы.

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