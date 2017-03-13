Жителей Хакасии призывают бороться с наркобизнесом

Республика присоединяется к первому этапу Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

МВД по Хакасии присоединяется ко первому этапу Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он проводится с 13 по 24 марта. Свой вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств может внести каждый житель республики. Правоохранители также ждут предложения по совершенствованию эффективности профилактики правонарушений в данной сфере. Информация принимается круглосуточно по "телефону доверия" МВД по Хакасии: 23-68-88.

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