Жителей Хакасии призывают бороться с наркобизнесом

13.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Республика присоединяется к первому этапу Всероссийской антинаркотической акции "Сообщи, где торгуют смертью".

МВД по Хакасии присоединяется ко первому этапу Всероссийской антинаркотической акции «Сообщи, где торгуют смертью». Он проводится с 13 по 24 марта. Свой вклад в борьбу с незаконным оборотом наркотических средств может внести каждый житель республики. Правоохранители также ждут предложения по совершенствованию эффективности профилактики правонарушений в данной сфере. Информация принимается круглосуточно по "телефону доверия" МВД по Хакасии: 23-68-88.

Еще из этой рубрики:

Загрузка...
Новости Абакана и Хакасии



Метки текущей записи: ,
 
Статья прочитана 23 раз(a).
 
Еще из этой рубрики:
События Хакасии
На нашем сайте можно узнать последния новости в Хакасии и Абакане сегодня: криминал, происшествия, видео новости 2015. Все новости республики Хакасия. онлайн у нас на сайте 19 инфо
Архивы
Наша статистика
Яндекс.Метрика
Читать нас
Связаться с нами
76, за 0,286