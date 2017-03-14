Абаканец напал на школьника и отобрал у него мобильный телефон

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Мать мальчика в начале марта сообщила полицейским об ограблении.

Инцидент произошёл около 19:30 возле дома на улице Кати Перекрещенко. 24-летний парень без применения насилия похитил у 13-летнего подростка гаджет. Ущерб составил четыре тысячи рублей. Полицейские выяснили личность молодого человека, проживал он неподалёку от места преступления, а телефон успел продать. Сейчас в отношении гражданина возбудили уголовное дело, ему грозит до четырёх лет лишения свободы, сообщили в УМВД России по Абакану.

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