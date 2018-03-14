Александр Ширвиндт сделал неожиданное признание о причине смерти Людмилы Гурченко

Актер выступил с неожиданным признанием. Художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт рассказал, от чего на самом деле умерла его близкая подруга, любимица публики, невероятная Людмила Гурченко.

Народный артист России, художественный руководитель театра Сатиры Александр Ширвиндт - редкий гость на телевидении. Актер, режиссер, администратор и писатель Александр Анатольевич в свои 83 года работает много и продуктивно. Ширвиндта пригласили в студию «Сегодня вечером», чтобы поговорить о его новой книге «В промежутках между», которую он посвятил своим друзьям, коллегам и ученикам.

Большинство героев мемуаров Ширвиндта - люди не менее знаменитые: актеры, режиссеры, сатирики. Среди тех, кто стал гостями Юлии Меньшовой и Максима Галкина, были Марк Захаров, Михаил Швыдкой, Вера Васильева, Леонид Ярмольник, Максим Аверин, а также вдов его уже ушедших близких друзей Михаила Державина, Андрея Миронова - Роксана Бабаян и Лариса Голубкина. Все они вспоминали былое, благодарили Александра Анатольевича за дружбу, шутили.

И сам главный герой не скупился на слова. Ширвиндт с подачи своего ученика и партнера по сцене в некоторых спектаклях Максима Аверина вспомнил о Людмиле Гурченко. Актер рассказал, что ему было легко дружить с ней, потому что он никогда не ухаживал за легендарной артисткой, не жил с ней под одной крышей. А еще неожиданно выразил уверенность, что знает, от чего на самом деле умерла Людмила Марковна.

«Вот говорят, все уходят, уходят… Это старые раны? Почему она заболела?! Ерунда! Я знаю, от чего она умерла. Она стареть не могла, не хотела, не знала, как это может быть. Всегда талия 17 см, ну, максимум 26. Необыкновенная была. И вдруг ей показалось, что она стала стареть, и она померла. Сто процентов», - сказал Александр Ширвиндт.

Впервые за двухчасовой эфир передачи голос Александра Анатольевича звучал печально. Ширвиндт умел дружить не только с мужчинами, но и с их женами. Он трепетно поддерживает Роксану Бабаян, вдову самого близкого друга и любимого партнера Михаила Державина. Также он общается с Ларисой Голубкиной, которая была женой Андрея Миронова. Некоторые коллеги уверены, что причина таких добрых отношений в том, что всех жен своих друзей Ширвиндт одобрял лично. А Михаил Жванецкий, как выяснилось, вообще обязан Александру Анатольевичу своим счастливым браком с Натальей Суровой. «Мы выходили из гостиницы «Октябрьская». Шура (так называют друзья Ширвиндта) кивнул, мол это с тобой? Получив утвердительный ответ, сказал: вот она то, что тебе надо. Откуда он знал? Я сам тогда еще не знал. И только после его слов, я стал смотреть на нее другими, его глазами», - рассказал Жванецкий.

Сам Александр Ширвиндт женился рано и раз и на всегда, актер счастлив со своей женой 61 год.



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