Издание «47news.ru», водящее в медиа-холдинг «Фонтанка», опубликовало неприкрытую угрозу мэру российского города Светогорск Выборгского района Ленобласти Сергею Давыдову - который на прошлой неделе в одночасье стал знаменитым, заявив СМИ, что в его городе нет педерастов. По данным издания, за сексменьшинства вступилась американская корпорация International Paper, владеющая градообразующим предприятием—Светогорским ЦБК—которая теперь грозит разорением города.



Полковник Давыдов стал знаменитым 1 марта, когда заявил что в Светогорске нет ни одного педераста — и что он не допустит в своем городе проведения их шабашей. Фразу подхватили десятки СМИ — гомосеки сами раскрутили Давыдова, надеясь представить его в дурацком свете. Однако добились противоположного эффекта: большинство нормальных людей уже давно понимает что гомосексуализм, в большинстве случаев — это вовсе не врожденная патология, как пытаются утверждать сами больные—а результат совращения или моды. Соответственно, в нормальном обществе, не озабоченном «защитой прав» содомитов, их процент ничтожен---что, собственно, и хотел сказать своим выступлением Сергей Давыдов.



Поняв, что народ им не верит, извращенцы, в том числе несколько заднеприводных журналистов, пытались пробраться в Светогорск и опровергнуть слова отважного чиновника коллктивным фото у раскрашенной в цвета радуги карусельки – но были скручены бдительными стражами порядка, а сама каруселька демонтирована-- что только увеличило дурную славу Давыдова. И тогда, гомо-лобби запустило «тяжелую артиллерию».



Как сообщает издание «47news.ru», Светогорск может превратиться в банкрота: якобы, американская компания International Paper, которой принадлежит главное предприятие города, Светогорский ЦБК, выиграла некую судебную тяжбу с местной администрацией, в связи с чем последняя осталась должна американцам около 100 миллионов рублей. Это, в пересчёте на каждого из местных, включая грудных детей и стариков, составляет 6 тысяч 666 рублей 66 копеек.



Согласно информационной системе "СПАРК", Interntional paper полностью принадлежит "Интернешнел Пейпер Холдинг Раша Б. В.", зарегистрированном в столице педерастов—Амстердаме. Этой же компании, на паях с Илим палп, принадлежат еще несколько ЦБК в России—в частности, в Архангельской области. Именно этот регион в Совете Федерации до недавних пор представлял выходец из Interntional paper «сенатор от Госдепа» Константин Добрынин, чьим близким другом считается открытый педераст Антон Красовский, ведущий передачи на «Эхе Москвы».







Скандальный юрист, Добрынин прославился в СовФеде несколькими одиозными инициативами из которых так и торчали американские уши—в частности, ратовал за бэби-боксы, требовал привлечь к ответственности Павла Астахова (когда последний поддержал «закон Димы Яковлева») а также пытался привлечь одного из главных в России борцов с пропагандой педерастии, Виталия Милонова, к уголовной ответственности за помощь Донбассу по статье «финансирование терроризма». Кстати говоря, Добрынин издавна дружит с руководством «Фонтанки» и даже ведет на ней свой авторский блог. К счастью, из Сената его уже выгнали, не продлив полномочий—но заботы о педерастах, судя по нынешнему судебному процессу против администрации Светогорска, и «сливу» информации на «Фонтанку», он не оставил.

