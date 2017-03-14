Антитабачная концепция Минздрава: лоббисты табачных компаний пытаются выхолостить всё суть

Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции на 2017–2022 годы, исключив запрет на продажу сигарет родившимся после 2015 года и конкретные ставки акцизов на сигареты. Об этом пишет газета "Известия" со ссылкой на источники в ведомстве и собеседников, знакомых с документом.

Ранее директор департамента общественного здоровья и коммуникаций Минздрава Олег Салагай сообщил, что в новой версии проекта ведомство отказалось от конкретных предложений по размеру акцизов.

"Минздрав внес поправки в проект антитабачной концепции и в ближайшее время разошлет новую версию документа в ведомства для нового согласования. Из документа исчезли самые спорные моменты: о введении запрета на продажу сигарет родившимся после 2015 года, о конкретных ставках акциза в ближайшие годы и о размере налога на розничную торговлю обычными и электронными сигаретами", — говорится в материале газеты.

При этом положение о защите от табака россиян, родившихся после 2015 года, в документе сохранилось, но "лишь в декларативной форме: обеспечение условий, при которых доступ к табачной продукции для нового поколения (граждан, родившихся после 2015 года) на протяжении всей их жизни будет невозможен".

Как пишет газета, Минздрав также скорректировал часть концепции об увеличении налоговой нагрузки на табачные компании. Так, в проекте остались слова о необходимости "поэтапного, непрерывного повышения ставок акцизов на табачные изделия до среднего уровня налогообложения среди стран европейского региона", но график изменения и размер ставок из документа исключили.

"Известия" отмечают, что чиновники также сохранили предложение о введении "налога на розничную продажу табачных изделий и электронных систем доставки никотина", но исключили его размер. Ранее предполагалось, что сбор составит 10%.

Минздрав в начале января сообщил о ряде мер, планируемых в рамках проекта антитабачной концепции до 2022 года. В частности, ведомство предложило приравнять электронные сигареты к обычным и расширить перечень мест, где будет запрещено курение.

Кроме того, чиновники выступили с инициативой ограничить доступ к табачным изделиям для родившихся после 2015 года. Минюст тогда заявил, что это противоречит Конституции.

Первая версия антитабачной концепции также предусматривала резкое повышение акцизов на табачную продукцию — по сигаретам в 2020 году он должен был составить не менее шести тысяч рублей за тысячу штук. Согласно действующей редакции Налогового кодекса, в 2017 году этот показатель составляет 2123 рубля, в 2018-м — 2335 рублей, в 2019-м — 2568 рублей.

По данным СМИ, эти предложения раскритиковали в Минфине. В ведомстве считают, что такое увеличение акцизов может спровоцировать рост нелегального оборота табачной продукции.