14-летние Соня Киперман и Соня Евдокименко дебютировали на подиуме

Похоже, тенденции клановости только крепнут, в том числе, и в отечественной фэшн-индустрии. Так, 14-летняя дочь Веры Брежневой и 14-летняя внучка Софии Ротару впервые появились на подиуме в качестве моделей на Mercedes-Benz Kiev Fashion Days, приняв участие в показе бренда Anna K. (который основала 20-летний дизайнер Анна Коломиец).

Стоит отметить, что популярные дизайнеры по всему миру в последнее время очень любят продвигать детей звезд, и это неудивительно - ведь громкое родство моделей уже дает дополнительные баллы к пиару продукции. Впрочем, это вовсе не значит, что такие модели бесталанны.

София Евдокименко (вторая слева) и София Киперман (крайняя справа) дебюировали в качестве подиумных моделей Mercedes-Benz Kiev Fashion Days

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