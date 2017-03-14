Синий кит массовый суицид новости сегодня 13 марта 2017 года: Ужасные задание после выполнение каких умирают дети

Синий кит массовый суицид новости сегодня 13 марта 2017 года: Откуда приплыл и куда направился Синий кит, информирует ftimes.ru . Что ожидать дальше? Игра не на жизнь, а на смерть. Страшные цифры суицида детей в городах России уже не на шутку пугает всех родителей, неужели мой ребенок играет в такие игры? С ноября месяца 2015 года по апрель 2016 года при разных обстоятельствах в стране погибли больше сотни детей. Большая часть детей состояла в так званых группах, они помогают решить проблемы какие есть у подростков.

Но это звучит страшно единственный способ по мнению этих групп как избавится от проблем умереть и это уже звучит уже страшно. Что примечательно, на Украине также наблюдается всплеск трагических происшествий с подростками, состоящими в подобных «группах смерти» После того, как группы смерти обрели популярность, ребенок мог сам «призвать» организаторов, написав сообщение в ленту с определённым (меткой): #синий кит #тихий дом и прочими вариациям.

Синий кит массовый суицид новости сегодня 13 марта 2017 года: Откуда приплыл и куда направился «Синий кит»

Синий кит, для тех что еще не слышал об этом опасном занятии нужно знать. #Синий кит, #Тихий дом, #f57 или f58 все это название сотни групп, в социальных сетях, которые подталкивают участников этих групп к суициду и пропагандируют суицидальную смерть. Такие группы активно закрывают, но не успевает за всеми такие группы появляются сотнями в день. Смертельная игра, в которой игрок день за днем выполняет некоторые задание, Чаще всего упоминается задание вырезать или нарисовать у себя на руке кита под присмотром так званого куратора или администратора, последние последним из заданий это Умереть. Звучит как будто это сценарий фильма ужасов, но ужас уже происходит в многих городах и все это по-настоящему. Лис некий Филип Будекин уже сидит в Питерском СИЗО его обвиняют в доведение к самоубийству.

Синий кит массовый суицид новости сегодня 13 марта 2017 года: Игра не на жизнь, а на смерть: Зачем играть дальше?

Сейчас во многих странах таких как Болгария Беларусь и Италия наблюдается некая активность таких сообществ и людей, которые все чаще используют запросы #Синий кит начать игру, #Синий кит я в игре и это наводит страх для родителей Смертельная игра российских подростков ужу покинул границы страны. Игра «Синий кит» или (Blue Whale) уже появилась минимум в двух странах Европы, интерес к такой игре проявляют даже на американском континенте. В Латвии уже начали активною борьбу с группами после того как молодые парень и девушки попытались спрыгнуть со здания на территории завода радиотехники. Это взбудоражило общественников и муниципальные власти[BR]Еще страна куда заплыли киты стала Болгария— Только недавно обнаружено три страницы в социальных сетях Болгарии, которые называются «Синий кит», — сообщил он. — Появились последователи. В результате местные программисты создали закрытую страницу в Фейсбуке, где обсуждают, как будут охотиться на создателей «китовых» групп. Другие страны тоже опасаются начала воздействие китов на людей.

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