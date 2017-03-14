Черногорцы рискуют оказаться под завалами городских домов

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В начале марта на прямую линию городской прокуратуры поступило тревожное сообщение. Гражданин рассказал об угрозе обрушения здания по улице Ленина 22. В таком же аварийном состоянии находится и рядом стоящий дом.

Прокурорская проверка показала, угроза обрушения существует. Жильцов многоквартирки расселили в пригодные для проживания квартиры. В опустевших домах не заколочены оконные и дверные проёмы, не огорожена и территория рядом со зданиями. Доступ к домам имеет неопределённый круг лиц, в том числе, по руинам лазят несовершеннолетние.

По закону, вопросы содержания территорий и безопасного нахождения граждан на данных территориях решают органы местного самоуправления за счёт средств местного бюджета. Однако мэрия Черногорска не ограничила доступ к ветхим строениям. Прокурор потребовал администрацию устранить выявленные нарушения, сообщает руководитель пресс-службы надзорного ведомства Дарья Михайленко.

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