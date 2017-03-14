Чубайс пытается уйти от ответственности: обвинил экс-компаньона в вымогательстве

Глава корпорации "Роснано" Анатолий Чубайс намерен привлечь к уголовной ответственности своего экс-компаньона Илью Сучкова за вымогательство и клевету.

Facebook

"Терпеть не могу судебные дрязги, но в итоге принял решение подать заявление в полицию о возбуждении уголовного дела в отношении Ильи Сучкова (…) – за вымогательство и клевету", — написал он на своей странице в

Илья Сучков возглавлял одно из предприятий, находившихся в собственности у Анатолия Чубайса. Позднее глава "Роснано" продал компанию своему бывшему партнеру.

Чубайс отметил, что в последнее время он неоднократно становился "объектом шантажа со стороны этой чудесной компании".