Цифровое ТВ «Ростелекома» становится популярным у сибирских гостиниц и отелей

«Ростелеком» предоставляет возможность просмотра цифрового телевидения и доступа к сопутствующим интерактивным сервисам в 44 гостиницах и отелях на территории Сибири. Данную услугу компания запустила в конце прошлого года. При этом в планах на 2017 год подключить к услугам еще более 100 отелей.

Для показа в номерах предлагаются три пакета («Стандарт», «Люкс» и «Престиж»), которые включают популярные эфирные и тематические телеканалы, в том числе ориентированные на новости, спорт, кинопоказы, музыку, рассказы о путешествиях и так далее. В пакетах представлены телеканалы на иностранных языках. Есть дополнительные пакеты – «HD», «Взрослый» и «КХЛ HD». Решения «Ростелекома» по организации показа ТВ востребованы не только в номерном фонде, но и в лобби, ресторанах, фитнес-центрах и других помещениях пребывания гостей отеля.

Интерактивное ТВ для гостиниц включает широкий базовый функционал: на экран добавляется логотип и фирменный стиль гостиницы, есть возможность создания различных плейлистов, а также загружать и показывать собственный медиаконтент – информационно-рекламные ролики.

«Главное преимущество нашего решения для гостиниц – агентская схема предоставления услуги с посуточной тарификацией, благодаря чему заказчик оплачивает только объем фактически потребленных услуг. Администратор гостиницы удаленно активирует приставку при заселении гостя, тарифицируются только активные приставки. В рамках данной схемы для гостиниц предусмотрено агентское вознаграждение за продажу постояльцами дополнительных пакетов и фильмов из «Видеопроката», - отметил заместитель директора макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – директор по работе с корпоративным и государственным сегментами Вячеслав Куц.

При заключении долгосрочного договора (на срок более 12 месяцев) ТВ-приставка с пультом может быть приобретена на специальных условиях – за 1 рубль.

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Макрорегиональный филиал «Сибирь» ПАО «Ростелеком» – структурное подразделение ПАО «Ростелеком», которое действует на территории Сибирского Федерального округа.

«Ростелеком» МРФ «Сибирь» создан в апреле 2011 года на базе ОАО «Сибирьтелеком» после присоединения этой компании к ПАО «Ростелеком» и сегодня объединяет 8 региональных филиалов – Алтайский, Бурятский, Иркутский, Кемеровский, Красноярский, Новосибирский, Омский, Томский.

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ПАО «Ростелеком» (www.rostelecom.ru) – одна из крупнейших в России и Европе телекоммуникационных компаний национального масштаба присутствующая во всех сегментах рынка услуг связи и охватывающая миллионы домохозяйств в России.

Компания занимает лидирующее положение на российском рынке услуг ШПД и платного телевидения: количество абонентов услуг ШПД превышает 12,3 млн, а платного ТВ «Ростелекома» - более 9,3 млн пользователей, из которых свыше 4,2 миллионов смотрит уникальный федеральный продукт «Интерактивное ТВ».

Выручка Группы компаний за 12 месяцев 2016 г. составила 297,4 млрд руб., OIBDA достигла 96,8 млрд руб. (32,5% от выручки), чистая прибыль – 12,2 млрд руб.

«Ростелеком» является безусловным лидером рынка телекоммуникационных услуг для российских органов государственной власти и корпоративных пользователей всех уровней.

Компания - признанный технологический лидер в инновационных решениях в области электронного правительства, облачных вычислений, здравоохранения, образования, безопасности, жилищно-коммунальных услуг.

Стабильное финансовое положение Компании подтверждается кредитными рейтингами: агентства Fitch Ratings на уровне “BBB-”, а также агентства Standard&Poor’s на уровне “BB+”.

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