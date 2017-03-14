Депутаты требуют льготного энерготарифа для Хакасии

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

В связи с ростом тарифов на электроэнергию Верховный Совет Хакасии готовит обращение в федеральное правительство.

 

 

Вопросы роста тарифов  и  тарифообразования стали темой заседания рабочей группы, в состав которой вошли депутаты Верховного Совета Хакасии и представители Государственного комитета по тарифам и энергетике республики.    

– Наша задача разобраться, из чего складываются тарифы на электроэнергию.   Чтобы эта процедура была простой и понятной, поскольку сейчас у большинства потребителей возникает много вопросов,  - подвел итоги заседания руководитель рабочей группы, первый заместитель Председателя Верховного Совета Хакасии Юрий Шпигальских.

 В ближайшее время будет проведен «круглый стол» с участием депутатов Верховного Совета, руководства Государственного комитета по тарифам и энергетике Республики Хакасия и представителей бизнеса, сообщает пресс-служба  хакасского парламента.  Будет подготовлено обращение в адрес федеральных органов власти о необходимости установления для Хакасии льготного тарифа на электроэнергию.

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