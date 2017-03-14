Диверсия на Ту-154 Сочи: «пилот посадил самолет на воду», врут СМИ

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Военный самолет Ту-154, потерпевший крушение в небе над Черным морем, вообще не падал, а сел на воду в контролируемом полете под управлением командира экипажа, пишет газета "Коммерсант".

Как сообщает издание со ссылкой на близкого к военно-технической комиссии источника, 3D-моделивание показало, что самолет взлетел в штатном режиме. После этого экипаж "тоже не совершил ни одной из традиционных в подобных случаях ошибок — машина не выходила на закритические углы атаки, не теряла скорость, не попадала в штопор и вообще не падала", отмечает газета. Примерно через минуту после отрыва от земли самолет набрал высоту около 250 метров и скорость порядка 360-370 километров в час, а сразу вслед за этим на борту стала "стремительно развиваться нештатная ситуация".

"Выразилась она в том, что управляющий пилот — командир экипажа Роман Волков, который должен был дальше набирать высоту, — фактически перевел машину в режим посадки. Ту-154, как показало моделирование, в течение десяти секунд — до самого столкновения с водой — снижался в так называемом контролируемом полете под управлением летчика", — говорится в статье.

Среди причин, которые называет газета, ссылаясь на своих экспертов, — "дезориентация пилота в пространстве". Кроме этого, факторами, которые могли повлиять на трагедию, могли стать усталость экипажа и эмоциональное напряжение летчиков.

Как сообщил в конце декабря член госкомиссии начальник службы безопасности полетов авиации Вооруженных сил генерал-лейтенант Сергей Байнетов, изначально было более 15 версий крушения Ту-154, затем их количество уменьшилось вдвое.

ФСБ называет основными версиями попадание в двигатель посторонних предметов, некачественное топливо, ошибка пилотирования и техническая неисправность. Признаков и фактов, указывающих на возможность совершения террористического акта или диверсии на борту воздушного корабля, нет.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, упал в Черное море вскоре после дозаправки в аэропорту Адлера утром 25 декабря. На борту были 92 человека: восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, девять представителей российских телевизионных каналов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, и двое федеральных госслужащих. Останки погибших и обломки лайнера нашли на дне Черного моря в 1,7 километра от берега.