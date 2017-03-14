Для талантливых ребятишек Хакасии открывает двери детская филармония

Сейчас в ней уже занимаются 150 юных музыкантов, танцоров и актёров. Планы у новой организации большие: устраивать концерты и обучать всех желающих.

В Хакасии официально заработала детская филармония. О её создании руководители мечтали много лет и вот теперь в республике есть такое подразделение. Попасть на занятия к лучшим педагогам смогут практически все желающие талантливые дети Хакасии, начиная уже с трёхлетнего возраста.

Работать филармония будет по трём направлениям: вокальное, хореографическое и театральное. Сейчас в ней занимаются 150 ребятишек. Детям не только помогут раскрыть их таланты, но и дадут дорогу на большую сцену. Филармония будет проводить большие концерты, как сборные, так и сольные: для отличившихся учеников. Также воспитанники станут участвовать в различных конкурсах и смогут реализовать себя.

Детская филармония уже готовит выступления к ближайшим праздникам и событиям. Её воспитанники выступят на нескольких площадках в День Победы, поучаствуют в Днях славянской письменности, а 1 июня устроят гала-концерт. Это будет настоящий подарок как для юных артистов, так и для зрителей всех возрастов.

Руководителем детской филармонии в Хакасии стала Марина Штарк. Она зарекомендовала себя как грамотный управленец и талантливый педагог. Марина Штарк мечтает о создании филиалов новой организации во всех муниципалитетах республики, чтобы каждый ребёнок имел возможность получить творческое образование.

Балетмейстером в детской филармонии стала Наталья Апуневич. Она уже готова набирать деток для своих занятий и учить их танцу. С самыми маленькими воспитанниками филармонии — с детками от 3 лет — занимается хормейстер Наталья Фоменко. Она знает подход к малышам и с удовольствием проводит с ними каждое занятие.

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