Дональд Трамп подписал указ о «чистках» в государственном аппарате США

Президент США Дональд Трамп подписал указ о реорганизации федеральной исполнительной власти с целью повышения эффективности ее работы, сообщил пресс-пул Белого дома.

"Мы собрали один из величайших кабинетов (министров — ред.) в истории, я уверен в этом. И мы хотим наделить их полномочиями, которые позволят их ведомствам быть настолько сильными и эффективными, насколько возможно, и мы знаем, как это сделать", — сказал Трамп, подписывая документ.

По мнению президента, сейчас в стране существует проблема "дублирования функций и переизбытка сотрудников", из-за чего "миллиарды миллиардов долларов пускаются на ветер".

"Этот указ требует глубокого анализа каждого исполнительного органа и ведомства с тем, чтобы увидеть, где происходит расточительство средств, как может быть улучшено (качество — ред.) услуг и действительно ли программы (ведомств) служат гражданам Америки", — заявил Трамп.

Глава государства отметил, что на основании анализа будет разработан "детальный план по улучшению работы федерального правительства, его реорганизации, консолидации и упразднения (лишних единиц)".

Во время предвыборной кампании Трамп неоднократно обещал сделать работу Вашингтона более эффективной и обвинял предыдущую администрацию в чрезмерном бюрократизме и неэффективности.