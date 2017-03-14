Донбасс: украинские каратели захватили и разграбили поезд

14.03.2017 Автор: Рубрика: Разное Отзывов нет »
Донбасс: украинские каратели захватили и разграбили поезд

Компания "Украинские железные дороги" ("Укрзализныця") заявила о хищении груза с захваченного радикалами поезда в Донецкой области, сообщил замглавы Нацполиции Украины, начальник областного управления полиции Вячеслав Аброськин.

По его словам, блокирующие торговлю с самопровозглашенными ДНР и ЛНР радикалы захватили поезд в поселке Щербиновка. После освобождения состава его осмотрел представитель железнодорожной компании, который сообщил о пропаже груза и комплектующих.

"Ситуация полностью контролируется правоохранителями", — написал Аброськин на своей странице в Facebook.

Украинские силовики ранее заявили, что принимают дополнительные меры для обеспечения безопасности в Донбассе из-за "возросшей угрозы террористических актов". В понедельник организаторы торговой блокады сообщили, что полиция разогнала их в районе станции Кривой Торец в Донецкой области (туда же относится территориально Щербиновка). Глава МВД Украины Арсен Аваков пояснил, что задержаны более 40 человек, которые отказались сдавать найденное у них оружие. Позже Аброськин заявил, что все задержанные радикалы освобождены, пострадавших нет.

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