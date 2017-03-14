Достопримечательности Хакасии можно будет увидеть в своем смартфоне

Центр информатизации и новых технологий Республики Хакасия разработал проект «Создание виртуального Атласа «Святыни России. Республика Хакасия».

Его основная идея заключается в разработке программного продукта для виртуальной презентации наиболее значимых для региона объектов культурного наследия. В проект включены археологические памятники: Большой Салбыкский курган, наскальные рисунки хребта Бояры, природно-культурный памятник «Сундуки», изваяние Хуртуях тас и многие другие.

Для реализации проекта нужно 15 месяцев и грантовые средства. Разработчики участвуют в конкурсе грантов «Центра социальных программ РУСАЛ». На сегодня проведены работы по оцифровке двух археологических комплексов – «Салбык» и «Бояры», сообщили в правительстве Хакасии. С результатами этой работы в 2016 году познакомили участников международного форума «СиберИл».

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