Достопримечательности Хакасии можно будет увидеть в своем смартфоне

14.03.2017 Автор: Рубрика: Общество Отзывов нет »

Центр информатизации и новых технологий Республики Хакасия разработал проект «Создание виртуального Атласа «Святыни России. Республика Хакасия».

 

 

Его основная идея заключается в разработке  программного продукта для виртуальной презентации наиболее значимых для  региона объектов культурного наследия.  В проект включены археологические памятники: Большой Салбыкский курган, наскальные рисунки хребта Бояры, природно-культурный памятник «Сундуки», изваяние Хуртуях тас и многие другие.

Для реализации проекта нужно 15 месяцев и  грантовые средства. Разработчики участвуют в конкурсе грантов «Центра социальных программ РУСАЛ». На сегодня проведены работы  по оцифровке двух археологических комплексов – «Салбык» и «Бояры», сообщили в  правительстве Хакасии. С результатами этой работы в 2016 году познакомили участников международного форума «СиберИл».

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