Федеральный центр выделит Хакасии 262 миллиона на посевную

С минсельхозом России подписано соглашение о поддержке агропромышленного комплекса Хакасии.





Первые субсидии фермеры начнут получать уже в конце этого месяца. До начала посевной кампании осталось меньше месяца. Техника начнёт выходить в поля уже в начале апреля. Сейчас аграрии Хакасии запасаются удобрениями, семенами и ГСМ. Всего в текущем году планируется освоить 235 тысяч гектаров, сообщили в минсельхозе Хакасии. Крупные хозяйства нуждаются в обновлении и увеличения парка сельхозтехники. В прошлом году несколько тысяч гектаров зерновых остались под ранним снегом. Техника не справилась с поставленными сибирской погодой задачами. Все эти и многие другие актуальные проблемы аграриев планируется обсудить на совещании с крупнейшими сельхозпроизводителями Хакасии.

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