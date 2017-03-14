Германия: Украина с Евровидением нарывается на грандиозный скандал

Украина в очередной раз демонстрирует Западу свое дикое лицо. Европейская пресса активно обсуждает певицу Юлию Самойлову, которая представит Россию на Евровидении и не менее активно реакцию Украины на выбор российского жюри. При этом особой критике поддаются попытки украинских властей найти повод, чтобы запретить конкурсантке из России въезд на территорию страны.

Победу украинской исполнительницы Джамалы на прошлом песенном конкурсе многие в Москве называли «явным политическим решением», после чего в России все громче заговорили о бойкоте предстоящего Евровидения в Киеве. Ситуация была близка к точке кипения всего неделю назад, когда речь шла даже об отказе от участия в конкурсе. И вдруг – неожиданность: в воскресенье стало известно, что на фестивале Евровидение в Киеве Россию представит победительница конкурса X-Factor 2013 года Юлия Самойлова, - сообщает немецкая Deutsche Welle.

Исполнители с ограниченными физическими возможностями становились участниками Евровидения и ранее. Например, два года назад в конкурсе, проходившем в Вене, приняла участие полячка Моника Кушинска: на сцене она выступала в инвалидном кресле, дошла до финала, где стала 23-й. Можно вспомнить также слепую исполнительницу Диану Гурцкую, которая в 2008 выступала за Грузию, но теперь проживает в России. В финале она заняла 11 место, - напоминает немецкое СМИ.

В настоящее время спецслужба Украины СБУ проводит проверку возможности въезда российской певицы на территорию страны. Причина – выступление Самойловой в Крыму в 2015 году, что, по мнению Киева, якобы является проявлением «непрямой поддержки аннексии полуострова Россией» и «нарушением украинского законодательства».

Как считают немецкие журналисты, «запрет на въезд для участника конкурса Евровидение стал бы огромным скандалом и новинкой для европейского песенного конкурса». Такой запрет «навредил бы имиджу Украины в Европе, который и без того подпорчен из-за невнятных реформ и неприятными срывами при подготовке к проведению конкурса».

Подобный запрет не будет воспринят Европейским вещательным союзом. По этой причине Украине хочется настойчиво посоветовать отказаться от идеи с запретом. В ином случае, страна даст удобный повод для упреков не только со стороны России. Киеву стоило бы действовать с холодной головой и помнить, что на этом конкурсе главное – музыка, резюмирует Deutsche Welle.

В данной связи хотелось бы добавить, что западные СМИ явно недооценивают степени маразма и деградации, поразившей головы майданного украинского руководства. О чем, например, свидетельствует недавняя запись сделанная советником украинского министра внутренних дел Авакова Юрием Бутусовым в сети фейсбук.

В частности, журналист и одновременно советник министра предложил следующее: «Лучшую половину зала на Евровидении было бы разумно отдать семьям погибших на фронте, а также ветеранам войны, в том числе тяжелораненым из госпиталей, ампутантам. Желающие смогут быть в военной форме».